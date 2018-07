Rendkívüli intézkedéseket vezetett be az Arriva busztársaság a kanyarójárvány miatt

Nagymihály | Rendkívüli intézkedéseket vezetett be az Arriva társaság a Kelet-Szlovákiai kanyarójárvány miatt. Erről Simona Zápachová tájékoztatott a társaság marketingosztályáról.

Elmondása szerint a személyszállító társaság fertőtlenítette a városi és a távolsági buszok belterét a Nagymihályi, Tőketerebesi és a Szobránci járásban. A betegség további terjedésének a megfékezése érdekében az autóbuszok vezetőit speciális fertőtlenítőszerrel látták el, ezenkívül a cég minden alkalmazottja védőoltást kapott.

Mint azt Sačko Géza, a társaság vezérigazgatója elmondta, az autóbuszokat minden tavasszal és ősszel szokták fertőtleníteni. „A kanyarójárvány miatt kihirdetett rendkívüli helyzet miatt, amely múlt héttől van érvényben a Nagymihályi járásban, ismét kifertőtlenítettük az autóbuszainkat, és a további szükséges intézkedéseket is azonnal bevezettük” – mondta.

Az Arriva társaság nagymihályi kirendeltsége a három említett járásban 57 vonalon biztosítja a települések közötti személyszállítást, Tőketerebesen pedig a városi közlekedést is.

A Nagymihályi járásban továbbra is rendkívüli állapot van érvényben. A válságstáb a szerdai ülése után kiterjesztette a tömegrendezvények betiltását Lask (Laškovce) és Őrmező (Strážske) településekre is. A múlt héten elfogadott intézkedések továbbra is érvényben vannak. Jelenleg 243 megbetegedést tartanak nyilván.