Rendkívül olcsón repülhetünk Pozsonyból Kassára

A Wizz Air bejelentette a repjegyek pontos árát.

A pozsonyi M. R. Štefánik Repülőtér történetének egyik legnagyobb bővítésére készül, amelynek keretében a Wizz Air összesen 27 új járatot indít.

A fapados légitársaság első, Pozsony és Kassa között közlekedő repülőgépe november 21-én, reggel 6.30-kor száll fel.

A repülőjegyeket bárki lefoglalhatja a vállalat hivatalos weboldalán, az árak 19,99 eurótól kezdődnek.

