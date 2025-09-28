Régió

Az idei nyár a harmadik legcsapadékosabb volt Szlovákiában

TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE

Szokatlanul alakult a csapadék eloszlása az idei nyár folyamán – tájékoztatott Pavel Faško, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) klimatológusa.

Az első öt hét rendkívüli szárazságot hozott, majd július vált a legcsapadékosabb hónappá, amelyet augusztus követett. Faško szerint a nyár során hét napon is 100 millimétert meghaladó esőt mértek, ami ritkaságnak számít. Hozzátette: 

az idei nyár a harmadik legcsapadékosabb volt 1981 óta, ennél több eső csak 1994-ben és 1999-ben hullott.

Júniusban a déli közép-szlovákiai régióban és a Kelet-szlovákiai-alföldön regisztrálták a legkevesebb csapadékot, helyenként rekordalacsony havi értékekkel. A későbbi esők elsősorban Nyugat-Szlovákiát, az északi közép-szlovákiai területeket és a keleti országrészt érintették. Augusztusban ezzel szemben a legtöbb eső a Duna menti síkság nyugati részén, a Nyitra-vidéken és a közép-szlovákiai déli térségben hullott, míg az ország keleti és északkeleti vidékein jóval kevesebb.

A legnagyobb júniusi napi csapadékot június 2-án Majorka (Ihľany)  állomáson mérték 120,3 milliméterrel. Július 27-én Trencsénfogason (Zubák) 97,9 milliméter esett, augusztus 21-én pedig a Nyitra melletti Felsőbodok (Horné Obdokovce) állomáson 122,3 milliméter.

