Remek beíratási eredmények a Czuczor Gergely Alapiskolában

Készségfejlesztő, játékos foglalkozások, a szülők számára iskolaérettségről szóló előadások tették teljessé az idei beíratási programot, ám ekkor még Priskin Zoltán az előzetes felmérések alapján úgy vélte, mintegy 45 gyerek számára választják majd az iskolájukat.

„Örömmel tölt el bennünket az idei beíratási eredmény, a 47 ősztől iskolaköteles gyerek közül 8 számára kértek halasztást, így a 39 leendő tanuló számára két párhuzamos első osztályt nyithatunk. Az iskolából idén 40 kilencedikes tanuló ballag el, így továbbra is 400 felett marad a tanulók létszáma az intézményünkben. Az iskola felső tagozatára is érkeznek tanulók a régióból” – tájékoztatott Priskin Zoltán.

Összehasonlításként, 2021-ben 50 gyereket írattak be az érsekújvári magyar alapiskolába, és ötnek kértek halasztást, 2020 áprilisában 46 leendő elsős érkezett. 2019-ben 58 leendő elsőst írattak be, de tizenötnek halasztást kértek a szülők, így végül 43-an kezdték meg a tanévet két párhuzamos osztályban, és 2018-ban 47 gyereket írattak be, hét halasztással. Az idén beíratott magyar óvodások egy része a Blaho Pál és a Cirill-Metód utcai óvodákban lévő magyar nevelési nyelvű csoportokból érkezett, de szép számmal akadtak szlovák városi óvodákból és a Néri Szent Fülöp Egyházi Óvodából érkezők is. Lesznek leendő elsőseik Andódról és Kamocsáról, ahol nincs kisiskola, továbbá Zsitvabesenyőről, Tardoskeddről, a párkányi térségből. A komáromi járásbeli Ógyalláról egy marcelházi állandó lakhelyű elsősük lesz, ketten Gútáról és egy tanuló Madarról utazik be az iskolába. Az iskola felső tagozatára a zsitvabesenyői kisiskolából érkezik négy tanuló. Priskin Zoltán elmondása szerint a megnyugtató beíratási eredmény bizonyára annak is köszönhető, hogy szakképzett és elhivatott pedagógusokból, nevelőkből áll az érsekújvári csapatuk. Értesüléseink szerint a szülők egy része más városi iskolákba is ellátogatott, részt vett nyílt napokon, bemutató órákon. Annál értékesebb, hogy végül a Czuczor Gergely Alapiskolát választották. A távolabbi régiókból származók között akadtak, akik már az idősebb gyermekük számára is a városi iskolát választották, ők az eddigi tapasztalataikra alapozva szavaztak újbóli bizalmat a Czuczor Gergely Alapiskolának.

Látogatásunkkor azt tapasztaltuk, hogy a több mint egy-két évtizede pedagógusi pályán lévő alsó tagozatos tanítónők ugyanolyan lelkesedéssel fogadják a gyerekeket, vezetik a foglalkozásokat, mint ahogy ezt évek óta megélhettük. A szülők és a gyerekek egyaránt érzékelik a családias, baráti hangulatot az iskolában.