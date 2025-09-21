Rejtélyes fertőzés: ebéd után rosszul lettek az óvodások, többen kórházba kerültek

A helyi óvodában az ebéd elfogyasztása után néhány gyerek rosszul lett, négyüket súlyosabb állapotban kórházba kellett vinni, a többieket a sürgősségi orvosi ellátás után hazaengedték. Az intézményben 54 kiskorúval foglalkoznak, az eset a szülőket és a tanárnőket is megdöbbentette.

A Markíza információi szerint a gyerekeknél az óvodai menzán felszolgált ebéd után hányinger, hasi fájdalom és heves hasmenés lépett fel. A tünetek gyorsan mutatkoztak, ezért a pedagógusok időben észrevették, hogy valami nincs rendben, és azonnal intézkedtek. Az érintett gyerekek között voltak, akik azonnal kórházi megfigyelés alá kerültek.

Az óvoda vezetése, valamint az illetékes egészségügyi hatóságok közleménye alapján még nem világos, hogy mi okozta a problémát, így csak találgatni lehet arról, fertőzésről vagy ételmérgezésről lehetett-e szó. Mivel többen orvosi ellátásra szorultak, ezért a kórház szakemberei vizsgálatot indítottak: mintát vettek az ételből, ezenfelül különböző laboratóriumi és higiéniai teszteket végeztek.

Az illetékes tisztségviselők közölték, hogy az egészségügyi felügyelet megpróbálja megállapítani, honnan származott az étel, milyen felkészítés után került az asztalra, és betartották-e az előírt főzési és tárolási szabályokat. Az is vizsgálat alatt áll, hogy volt-e hasonló eset más óvodákban, ami szélesebb körű problémára utalhat.