Rejtélyes eltűnés: egy hónapja veszett nyoma a 16 éves lánynak

A Zólyomi Járási Rendőrkapitányság intenzív keresési akciót indított a 16 éves Milana Balázsová felkutatására. A lányt utoljára szeptember 8-án látták, azóta nem adott életjelet magáról, holléte ismeretlen.

Az eltűnt tinédzser 165 centiméter magas, teltebb testalkatú, haja hosszú és fekete, szemei sötétbarnák. Legutóbb fekete ruhát és fehér teniszcipőt viselt, valamint fekete retikül volt nála.

A rendőrség azt kéri, amennyiben találkozott az elmúlt napokban a képen látható lánnyal, vagy rendelkezik információval arról, merre lehet, feltétlenül értesítse a hatóságokat a 158-as segélyhívón, illetve tárcsázza a keresőszolgálat 0800 22 33 03-as telefonszámát.

