Reggeli tömegbaleset: busszal ütközött két autó, rengeteg a sérült

Rendőrségi felvétel
Nem indult jól a reggel.

Hétfőn, a reggeli órákban Kassa Peres városrészében a központ felé vezető főúton egymásnak ütközött két személygépkocsi és egy autóbusz.

„Előzetes információink szerint a balesetben három személy megsérült”

– adta hírül közösségi oldalán a rendőrség.

A helyszínre rendőröket és mentősöket riasztottak. Az érintett szakaszon korlátozott üzemmódban folyik a közlekedés, óriási dugók alakultak ki.

A hatóságok azt kérik, amennyiben keresztezné útjuk ezt a részt, őrizzék meg türelmüket, mivel komoly késések várhatók.

