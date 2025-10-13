Nem indult jól a reggel.
Reggeli tömegbaleset: busszal ütközött két autó, rengeteg a sérült
Hétfőn, a reggeli órákban Kassa Peres városrészében a központ felé vezető főúton egymásnak ütközött két személygépkocsi és egy autóbusz.
„Előzetes információink szerint a balesetben három személy megsérült”
– adta hírül közösségi oldalán a rendőrség.
A helyszínre rendőröket és mentősöket riasztottak. Az érintett szakaszon korlátozott üzemmódban folyik a közlekedés, óriási dugók alakultak ki.
A hatóságok azt kérik, amennyiben keresztezné útjuk ezt a részt, őrizzék meg türelmüket, mivel komoly késések várhatók.
