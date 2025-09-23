Hűvösebbre és párásabbra fordul az időjárás.
Ránk töri az ajtót az ősz kedden
Búcsút inthetünk a hőségnek, kedden ugyanis erősen megnövekszik a felhőzet, jelentős mennyiségű csapadék azonban csak elszórtan hullhat.
A nyugati-északnyugati irányú légmozgás mérsékeltnek ígérkezik, erősebb széllökések nem várhatók.
A nappali csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
(shmú)
