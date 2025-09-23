Ránk töri az ajtót az ősz kedden

Peter Pellegrini államfő felszólította a kormányt és a parlamentet, hogy ne tegyen különbséget a megszüntetésre kijelölt államünnepek között. Azt javasolja, a konszolidáció keretében mindhárom szóban forgó munkaszüneti napot csak ideiglenesen törölje el a kormány, és egy idő után ki kell értékelni, hogy ez a lépés meghozza-e a remélt hatást. Az államfő erről New York-ban nyilatkozott a médiának. A lehetséges általános sztrájkkal kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy még nehezebb helyzetbe kerülne a szlovák gazdaság, de tiszteletben tartja az elégedetlenség megnyilvánulásának ezt a formáját is.