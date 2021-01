Probléma- és várakozásmentesen tesztelik a lakosokat a csallóközi településeken

Gördülékenyen tesztelik a lakosokat a csallóközi településeken. Sorakozás, hosszas várakozás szinte sehol nincs. A hiányzó teszteket is gyorsan pótolták, nem kellett leállni a mintavétellel.

Lúcs/Jányok/Kulcsod/Medve/Bodak | Gördülékenyen tesztelik a lakosokat a csallóközi településeken. Sorakozás, hosszas várakozás szinte sehol nincs. A hiányzó teszteket is gyorsan pótolták, nem kellett leállni a mintavétellel.

Fennakadás és várakozás nélkül tesztelték a lakosokat Lúcson. „Házszámok szerinti sorrendet állítottunk fel, amiről előre értesítettük a lakosságot és úgy látom, ezt többé-kevésbé fegyelmezetten be is tartják a helyiek, így gördülékenyen megy minden” – nyilatkozta az Új Szónak Kiss László polgármester. A szűrést már pénteken délután elkezdték, akkor főleg a nagyobb cégek dolgozóit és családtagjaikat, valamint az önkénteseket és hozzátartozóikat tesztelték. Szombat délig 255 mintát vettek le, egy sem volt pozitív.

Jányokon szintén péntek délután kezdték el az antigéntesztelést a kultúrházban. Nagy volt az érdeklődés, aznap nem is tudtak minden érdeklődőt letesztelni, többeket arra kértek, jöjjenek vissza szombaton. Pénteken négy óra leforgása alatt mintegy 220 törletet vettek le, 1 minta volt pozitív. Szombaton az első 130 tesztelt között nem volt pozitív eredmény.

„Előnyben részesítjük a helyi lakosokat, de természetesen senkit sem küldünk el. Úgy számolok, a 900 lakos közül körülbelül 600-an teszteltetik le magukat”

– mondta el a részleteket Berner Lajos polgármester.

Kulcsodon csak szombaton van antigéntesztelés. A 360 fős község kevesebb tesztet kapott, mint amennyit kértek. Bognár Csaba polgármester szerint azonban ez nem okozott gondot.

„Egy telefonhívás és 20 percen belül megkaptuk az utánpótlást. Le sem kellett állnunk a teszteléssel. Délelőtt több mint 190 mintát vettünk le, volt néhány pozitív is köztük”

– nyilatkozta a polgármester.

Itt is egy 10 tagú, összeszokott csapat végzi a szűrést, nem volt semmilyen fennakadás. „Minden törletvétel után 5 euró kompenzációt kap az önkormányzat, ami sajnos ilyen kis létszámú településeknél nem fedi a teljes kiadásokat” – zárta Bognár Csaba.

Medvén csak szombaton lehet elvégeztetni az antigéntesztet. 8 órától 20 óráig várják a lakosokat. „A falu 540 lakosára elég ez az egy nap. Délig mintegy 200-an éltek a lehetőséggel, egy minta volt pozitív” – mondta el az Új Szónak Kulacs László polgármester. Itt is házszámok szerinti sorrendben érkeztek a lakosok, ennek köszönhetően legfeljebb 5-10 perc volt a várakozási idő.

„Előnyben részesítettük a helyi lakosokat a pozsonyi, illetve a magyarországi, főleg győri érdeklődőkkel szemben. Tőlük azt kértük, késő délután jöjjenek vissza, vagy este, ha marad tesztünk, szívesen leteszteljük őket is” – mondta zárszóként a polgármester.

Bodakon is csak egy nap, szombaton volt tesztelés. A 273 lakosú faluban 16 óráig 320 tesztet végeztek el. „Értesítettük a lakosságot, hogy reggel nyolc órától délután kettőig csak a helyi lakosokat teszteljük, de ha nem várakozott senki a sorban, akkor a nem helyieket is leteszteltük, senkit nem küldtünk el. Délutánig 5 pozitív esetet szűrtünk ki, egy sem helyi lakos, három pozsonyi, kettő dunaszerdahelyi” – mondta el a részleteket Világi Tamás polgármester. Délután viszont megnövekedett a várakozási idő, mert tömegesen érkeztek olyan nem helyi lakosok, akiknek hétvégi házuk van a sülyi tó, vagy Bodak környékén, így valószínűleg a pozitívan teszteltek aránya is változni fog az esti zárásig.