Pozsony megyében emelkedett az influenzások száma

„A legtöbb influenzaszerű megbetegedést a Pozsonyi IV., a legkevesebbet a Pozsonyi V. körzetben regisztrálták. A 20 és 59 év közöttiek korcsoportjában terjed leginkább a járvány” – közölte a hivatal. 27 esetben járt szövődménnyel a betegség, főleg arcüreggyulladással (19), középfülgyulladással (7) és tüdőgyulladással (1).

Az akut légúti megbetegedés 3,9 százalékkal csökkent a 43. héten az előző héthez képest. 1459 megbetegedést jelentettek, a legtöbbet a Pozsony III. körzetből, a legkevesebbet a Szenci járásból. Leginkább az öt évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt az akut légúti megbetegedés.