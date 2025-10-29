Az év 43. hetében 33,5 százalékkal emelkedett Pozsony megyében az influenzások és az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők száma. Összesen 65 megbetegedést regisztráltak az orvosok – tájékoztatott a közösségi médiában a Pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ).
Pozsony megyében emelkedett az influenzások száma
„A legtöbb influenzaszerű megbetegedést a Pozsonyi IV., a legkevesebbet a Pozsonyi V. körzetben regisztrálták. A 20 és 59 év közöttiek korcsoportjában terjed leginkább a járvány” – közölte a hivatal. 27 esetben járt szövődménnyel a betegség, főleg arcüreggyulladással (19), középfülgyulladással (7) és tüdőgyulladással (1).
Az akut légúti megbetegedés 3,9 százalékkal csökkent a 43. héten az előző héthez képest. 1459 megbetegedést jelentettek, a legtöbbet a Pozsony III. körzetből, a legkevesebbet a Szenci járásból. Leginkább az öt évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt az akut légúti megbetegedés.
