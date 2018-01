Poloskák a komáromi szülészeten

Komárom | Poloskákat találtak a komáromi kórház nőgyógyászati és szülészeti osztályán, emiatt kiürítették, és a szükséges fertőtlenítési, felújítási munkák elvégzéséig lezárták a részleget. A kismamákat az érsekújvári és a dunaszerdahelyi kórházba irányítják.

A tervek szerint a hétvégén szeretnék megnyitni az osztályt, ehhez azonban a közegészségügyi hivatal engedélye is szükséges.

Kórház közeli forrásból úgy értesültünk, valószínűleg az egyik, hátrányos szociális körülmények közül érkező kismama ruhájából került az osztályra a poloska. „A nővéreken, a kismamákon csípések jelentek meg, így figyeltünk fel a problémára – mondta a neve elhallgatását kérő férfi. – Azonnal értesítettük a közegészségügyi hivatalt, amely elrendelte a kiürítést. Már el is végezték a mindenre kiterjedő fertőtlenítést, amit egy erre szakosodott cég vállalt.” A kiürítést követően azonban egyéb műszaki problémákra is fény derült – vélhetően a nemrégiben egy emelettel lejjebb, az intenzív részlegen végezett munkálatok következtében – ezért felújítási-javítási munkálatok is zajlanak a nőgyógyászati-szülészeti osztályon. Andrea Kološová, a komáromi közegészségügyi hivatal igazgatója egyéb elfoglaltságaira hivatkozva nem talált időt arra, hogy az ügyről nyilatkozzon lapunknak, a kórház szóvivőjéhez irányított bennünket. Alžbeta Sivá, a kórházat irányító Agel csoport szóvivője először nem akarta elismerni, hogy a poloskák miatt zárták le a szülészetet, a szükséges felújításokkal magyarázta az osztály kiürítését. Ismételt megkeresésünkre az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkhöz: „A komáromi kórház ideiglenesen korlátozta a nőgyógyászati-szülészeti osztály működését a mindenre kiterjedő szanitáció és műszaki revízió elvégzése miatt. Ezért a pácienseket folyamatosan hazaengedték. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a nőgyógyászai járóbeteg-ellátás nem szünetel, és ott a páciensek megkapnak minden szükséges tájékoztatást. Sürgős esetben, amikor a késedelem veszéllyel járhat, a kórház kész egészségügyi ellátást nyújtani. Az egynapos sebészeti ellátás továbbra is folyik. A műszaki feladatokat egészében véve úgy fejezzük be, hogy a hétvégéig teljes mértékben ismét megkezdődhessen az egészségügyi ellátás a nőgyó-gyászati-szülészeti osztályon.”