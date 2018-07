A polgármesterek kerítést építenének Kassa két hírhedt roma telepe mellé

Kassar | Kassa-Nyugat városrész polgármester-helyettese és a Luník IX városrész polgármestere is egyetért abban, hogy kerítést kell építeni a Mašličkovo romatelep és a gyorsforgalmi út közé.

Andrej Sitkár (Smer) polgármester-helyettes szerint azért van szükség a kerítésre, mert a telepen élők a forgalmas úton átvágva járnak be a városba, ami rendkívül balesetveszélyes. Nemrégiben történt is egy halálos baleset az Optima bevásárlóközpont közelében, halálra gázoltak egy tízéves roma gyereket. „Nyugat városrésszel együtt szeretnénk felhúzni a kerítést a gyorsforgalmi út mentén, helyet hagyva egy gyalogátkelőnek. Az emberek kénytelenek lennének azon át, nem pedig az úttesten keresztül átkelni a túloldalra” – mondta Marcel Šaňa, a Luník IX polgármestere. Kiderült, Sitkár már korábban is kérte a városvezetést, hogy orvosolja a problémát, de hiába. Azt szerette volna, ha az utat teljes hosszában elkerítik, Sacától egészen a Luník IX bevezető útjáig, hasonlóképpen, mint az Eperjes felől vezető gyorsforgalmi utat. Mivel a 675 méter hosszú kerítés 20 ezer euróba kerülne, a város túl drágának találta az ötletet. Az útszakasz a Nemzeti Autópálya Társaság (NDS) tulajdonában van, ezért Sitkár őket is megkereste. Michaela Michalová, az NDS szóvivőjének nyilatkozata szerint a kereszteződés elkerítése valószínűleg nem oldaná meg a problémát. „Tisztában vagyunk a helyzettel, más szakaszokon is hasonló gondokkal küszködünk. Ott az emberek a kerítésben folyamatosan kárt téve járnak át az utakon. Pontosan ezért szükséges lenne elkeríteni a Luník IX-re vezető utat is, vagy ivóvízforrást létesíteni a Mašličkovo telepen, ugyanis főleg az aluljáró alatti vízcsaphoz mennek, akik átvágnak a veszélyes útszakaszon” – zárta Michalová.