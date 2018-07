Petíció a Duna utcai szociális bérlakások építése ellen Párkányban

Párkány | Májusi rendkívüli ülésén szociális bérlakások építését hagyta jóvá a párkányi önkormányzat. A 14 lakásos bérház a Duna utcában épülne meg. A szociális bérlakások építése ellen a város lakosai petíciót indítottak.

Siralmas lakáshelyzet

Eugen Sazbó polgármester szerint a városban nagy az igény az egyszobás és garzonlakásokra. „Főleg az egyedállók, az önállósodni vágyó fiatalok, a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kérelmezik. A város viszont nagyon kevés ingatlant tud felkínálni” – nyilatkozta lapunknak a polgármester, aki a helyzetet egyenesen siralmasnak nevezte. „Az Úrhajós utcában két lakótömbben 24 lakás bérelhető. A Sobieski utcai lakótömb 23 garzonja sürgős felújításra szorul, 5 ház műszaki állapota miatt vált lakhatatlanná. A lakáshelyzet megoldását a családi házak építésére alkalmas telkek eladásában, a Sobieski utcai lakótömb felújításában és a bérlakások építésében látom” – magyarázta Eugen Szabó.

500 ezer eurós bérház épülne

Az önkormányzat májusban úgy döntött, jóváhagyja azt a tervet, amely egy 14 lakásos, alacsony komfortfokozatú bérház építését teszi lehetővé. Ennek alapján 2019 novemberére a Duna utcában hat egyszobás lakásból és nyolc garzonlakásból álló bérház épülhet. „A város a beruházáshoz 200 ezer eurós önrésszel járul hozzá. Az Állami Lakásfejlesztési Alaptól és a közlekedési minisztériumtól 300 ezer euró támogatást kérünk. Ennek nagyobb része vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó részt rendkívül alacsony, egyszázalékos kamattal fizetnénk vissza. A befektetés számításaink szerint a bérleti díjakból megtérül” – tájékozatta lapunkat korábban Folk Róbert, a városi hivatal fejlesztési osztályának vezetője.

Tartanak a problémás lakóktól

A bérház építése ellen petíciót indítottak a város lakosai, az íveket 3 nap alatt 675-en írták alá. A tiltakozóknak nem tetszik, hogy a város a szociális bérlakások építését kertházas övezetbe tervezi. „Nincs kifogásunk a szociális bérlakások építése ellne, de a tervezett építkezés nincs összhangban a város területrendezési tervével, amely szerint az említett övezetben kizárólag családi házak épülhetnek. Sérülne a terület kertvárosi és rekreációs jellege, amit a területrendezési terv garantál. Zavarná a szomszédokat, a környező telkek vesztenének értékükből” – sorolta Horváth Anasztázia, a petíciós bizottság tagja. A petícióban a járulékos költségekre is felhívják a figyelmet. „A költségvetés nem számol a területrendezéssel járó kiadásokkal. Az építési terület az út szintjénél két méterrel alacsonyabban fekszik, vagyis fel kell tölteni, ellenkező esetben a talajvíz jelentős problémákat okozna. A városnak ezen a részén nincs kanalizáció, megfelelő út, illetve járda, és nincs autóbuszmegálló sem. Ezek kiépítése újabb pluszköltséget jelent a városnak” – sorolták a tiltakozók. Mivel pontosan nem határozták meg azt sem, kik és mennyiért vehetik bérbe ezeket a lakásokat, attól tartanak, hogy az épületbe problémás családokat költöztetnének.

Újratárgyalja a testület

„Nem értjük, miért pont ide akarják építeni ezt a bérházat, hiszen lennének erre sokkal alkalmasabb területek is. Az egyik lehetőség a vasútállomás közelében, a Bowling-központ melletti rész. A terület közművesített, megfelelő út és járda is van, nincs messze a buszmegálló és a vasútállomás sem. A ház mellé nemcsak parkolókat, hanem játszóteret is lehetne építeni. A Duna utcai telekre játszótér nem férne el, hiszen a ház mellé 14 férőhelyes parkolót terveznek, ami újabb ellentmondás” – állítják a tiltakozók. Eugen Szabó polgármester ezzel kapcsolatos megkeresésünkre annyit mondott, hogy foglalkoznak a petícióval, és előreláthatólag augusztusban rendkívüli testületi ülést hív össze ezzel kapcsolatban.