Petíció az érsekújvári kórházi hulladékfeldolgozó bővítése ellen

Érsekújvár | Másodszor tartottak ma késő délután lakossági fórumot a városháza üléstermében, amelyen a petíciós bizottság tagjai arról tájékoztatták a lakosokat, a városi hivatal dolgozóit és a képviselőket, hogy eddig mintegy 2700 tiltakozó írta alá az egészségügyi hulladék megsemmisítésére szolgáló feldolgozó elleni petíciót.

A beruházó az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet területén lévő helyi kis szemétfeldolgozót bővítené. A lakossági fórumon elhangzott, hogy már most is szállítanak egészségügyi hulladékot más kórházakból a feldolgozó komplexumba, ahol korábban csak a helyi egészségügyi központ szemetét égették el, és a veszélyes hulladékot a Duslo vegyi gyárba szállították. A legközelebbi családi házak alig kilencven méterre vannak a kórháztól, és az ott lakók elmondták, már az eddigi, kisebb szemétégető működése is zavarta őket. A tiltakozók kérni fogják az Érsekújvári Járási Hivatal környezetvédelmi osztályának szakembereit, hogy végezzenek folyamatos légszennyezés méréseket a kórház területén. A tiltakozók további lakossági találkozókat terveznek. A mostanira meghívták a beruházó cég képviselőit is, de azok nem vettek részt a találkozón.

További részletek lapunk nyomtatott számában.