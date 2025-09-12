Péntek este viharok várhatók, főként az ország nyugati részén. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú riasztást adott ki a vihar miatt.
Péntek estétől elsőfokú riasztás lép érvénybe a vihar miatt
A figyelmeztetés 18 órától szombat reggelig érvényes Pozsony és Nagyszombat megye teljes területén, Trencsén megye nagy részén, és a Nagytapolcsányi járásban. A viharokat heves esőzés, 65-85 kilométeres erősségű szél és jégeső kísérheti – figyelmeztet honlapján az SHMÚ.
