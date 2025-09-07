Régió

Pazar nyári strandidő az ősz első vasárnapján

Elő a fürdőruhákkal, irány a part!

Valóságos strandidő várható szeptember első vasárnapján, az előrejelzések szerint a szikrázó napsütést csak elszórtan fel-felbukkanó fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják csak meg.

Számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. A nyugati szél egész nap gyengén fog lengedezni.

Délelőtt 15 és 20, délután 26 és 29 fok köré melegszik a levegő.

