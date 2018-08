Párkányban jelentős igény van a gyermekorvosi ügyeletre

Párkány | Júliustól ideiglenes minisztériumi engedéllyel egy körzeti orvos működteti a városban az ügyeletet. A gyermekorvosi ügyelet megszűnt, ami sok konfliktushelyzetet okoz.

„A minisztérium által kiadott engedély csak felnőtt páciensek ellátást teszi lehetővé. A párkányi ügyeleten az orvosok nem láthatnak el gyerekeket, ami sok bosszúságot és vitát eredményez az orvosok és a szülők között” – nyilatkozta lapunknak Czékus András, a párkányi rendelőintézet igazgatója.

Nyolc városban működhet

A sürgősségi ellátásról szóló törvényt tavaly nyáron módosította a parlament. Ennek értelmében júliustól az országban állandó és kiegészítő ügyeletek működnek. A törvénnyel kapcsolatban kiadott minisztériumi rendelet értelmében Nyitra megyében nyolc városban (Nyitra, Érsekújvár, Léva, Nagytapolcsány, Komárom, Aranyosmarót, Vágsellye, Párkány) működhet orvosi ügyelet. Ezek üzemeltetésére pályázatot írt ki a minisztérium. Az első körben beérkezett pályázatoknál a minisztérium több formai hibát talált, ezért több pályázati anyagot elutasított. Nyitra megyében csupán a nyitrai, a komáromi és a vágsellyei orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos pályázatot fogadta el. „Országos szinten a pályázatoknak csupán 40 százaléka volt sikeres. Ezért Párkányban ideiglenes megoldásként egy körzeti orvos kapott engedélyt a minisztériumtól a felnőtteket ellátó orvosi ügyelet működtetésére” – tájékoztatta lapunkat az igazgató. Az ügyelet működtetésére kiírt pályázat második körének kiértékelése – amire a rendelőintézet ismét jelentkezett – ősszel várható.



Kevés az orvos, sok a beteg

Mivel az ügyelet nem kötelező, sok orvos nem vállal a szolgálatot. „A párkányi körzetben 13 körzeti orvos üzemeltet rendelőt. Heten vállaltak ügyeleteket. Jelenleg nyolc orvos váltja egymást, ugyanis jelentkezett egy olyan orvos is, akinek rendelője nem a mi körzetünkben van” – közölte az igazgató. Párkányban az orvosi ügyelet működését elsősorban az indokolja, hogy a legközelebbi kórházak (Érsekújvár, Komárom) akár 50–70 kilométerre is lehetnek. Az 1996-os közigazgatási reform miatt az Érsekújvári járásban a sürgősségi ellátás keretében az orvosoknak 115 755 felnőtt személyről kellene gondoskodniuk, ami más járásokkal összehasonlítva aránytalanul nagy terhet ró az orvosokra is. A Selmecbányai járásban 13 500, a Mezőlaborciban 10 300, a Poprádi járásban 17 800 felnőtt személy jut egy ügyeleti központra. Az elmúlt évek statisztikája szerint 2016-ban Párkányban 3355 felnőtt és 1836 gyerek kapott sürgősségi ellátást. Az ügyeletben lévő orvosoknak emellett 869 kiszállásuk is volt. Az ellátásra szorulók száma a turistaszezonban megduplázódik.

Van esély a visszaállításra?

Míg tavaly májusban 101 szülő kereste fel gyerekével az ügyeletet, addig júliusban 195 gyereknek volt szüksége gyors orvosi segítségre. Idén júliusban 321-en keresték fel a készültséget. „Főleg lég- és húgyúti fertőzésekkel, rovarcsípésekkel és gyomorpanaszokkal” – jegyezte meg Czékus.

A gyerekek ellátására azonban már nincs mód. „A jelenlegi jogszabály csak egy megoldást tesz lehetővé: ha az érsekújvári gyermekügyelet működtetője kihelyezett pótügyeletet létesít Párkányban. Ez kizárólag az ő döntésük, amit két tényező befolyásol. Az egyik kérdés, hogy a párkányi gyermekügyelet veszteségét ki fogja kifizetni, a másik, hogy lesz-e elegendő orvos az ügyeletekhez” – fogalmazott Czékus András. Az igazgató lát esélyt a gyerekügyelet visszaállítására, de ehhez még sok tárgyalásra és egyeztetésre lesz szükség az önkormányzatok, a gyerekorvosok és az érsekújvári ügyelet működtetője között.