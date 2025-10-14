Ötödik alkalommal csodálhattuk meg a Sérum fényeit: idén köztéri épületekre vetítettek (FOTÓK)

Nehéz szavakkal visszaadni a fények látványát, ami a Sérum Fényfesztivál helyszínein fogadta a érkezőket. Aki látta, maradandó élménnyel térhetett haza, a házfalakon megelevenedett animációknak köszönhetően ugyanis egy másik világba csöppenhettünk, pontosabban másik világokba, a tehetséges fényművészek ugyanis egy valódi, univerzumokon átívelő fényutazást nyújtottak.

Sérum: egy európai projekt állmása

Amint leszállt az este, a Korona Udvar közösségi termében és a kültéri részen felállított installációk teljes pompába öltöztették a felületeket, ahol két estén keresztül nyújtottak lenyűgöző látványt. Péntek este a sámoti katolikus templom homlokzatára vetített, valamint a belterében felállított fényjáték valódi spirituális élménnyé emelte a programot, a szombat esti különleges fényjáték pedig, amit a rendelőintézet mozaikfelületére vetítettek, elvarázsolta a közönséget.