Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Régió

Ötödik alkalommal csodálhattuk meg a Sérum fényeit: idén köztéri épületekre vetítettek (FOTÓK)

Sámoti templom, Sérum Fényfesztivál
Kürthy Judit felvétele

Az idei vetítési helyszínek a Korona Udvar, a sámoti templom és a somorjai rendelőintézet voltak

Kurthy Judit
Kürthy Judit
Somorja |

Már tavaly november óta készültek a hétvégi performanszra a Sérum Fényfesztivál szervezői. A világ minden tájáról érkeztek animációk, melyeket mértani pontossággal vetítettek ki somorja ikonikus köztéri épületeinek belső és külső falaira.

Nehéz szavakkal visszaadni a fények látványát, ami a Sérum Fényfesztivál helyszínein fogadta a érkezőket. Aki látta, maradandó élménnyel térhetett haza, a házfalakon megelevenedett animációknak köszönhetően ugyanis egy másik világba csöppenhettünk, pontosabban másik világokba, a tehetséges fényművészek ugyanis egy valódi, univerzumokon átívelő fényutazást nyújtottak.

Sérum: egy európai projekt állmása

Amint leszállt az este, a Korona Udvar közösségi termében és a kültéri részen felállított installációk teljes pompába öltöztették a felületeket, ahol két estén keresztül nyújtottak lenyűgöző látványt. Péntek este a sámoti katolikus templom homlokzatára vetített, valamint a belterében felállított fényjáték valódi spirituális élménnyé emelte a programot, a szombat esti különleges fényjáték pedig, amit a rendelőintézet mozaikfelületére vetítettek, elvarázsolta a közönséget.

Korona Udvar, Sérum Fényfesztivál
Kürthy Judit felvétele

A művészek közt volt több világhírű alkotó is

A résztvevő nemzetközi művészek színes palettája egy széleskörű networkingnek köszönhető, árulta el lapunknak az esemény ötletadója, a főszervező, Szűcs Gábor. Külföldi utazásai és előadásai során a lehető legszélesebb körben igyekszik népszerűsíteni a somorjai fényfesztivált, ami ma már komoly nemzetközi partnerekkel büszkélkedhet. Megtudtuk tőle, hogy az idei Sérum Fesztivál a „Cultural Radiance” nevű európai fényművészeti projekt része, amelyet a budapesti Colloc platform kezdeményezett a berlini Public Art Lab, a finn Valopporta Oy, valamint a hazai Sérummal együttműködésében, az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával.

Világhírű fényfestők

„A célom ma már nem is fesztivál, hanem inkább egy platform, ami lelkes fényművészek együttműködésének eredménye. Gyakran jövök-megyek a világban, különféle fényfesztiválokat látogatok, ahol személyen is felhívhatom a művészek figyelmét a Sérumra”

 – osztotta meg a főszervező. Hozzátette, hogy az idei animációk közt a világhírű fényfestő, a berlini John Tettenborn animációja is látható volt, aki nemcsak egy fényvetítést készített a Korona Udvar homlokzatára, hanem egy saját maga által komponált zenével is illusztrálta azt.

Korona Udvar, Sérum Fényfesztivál
Kürthy Judit felvétele

A fények játéka a Korona Udvar előadótermében

Jövőre a Pomléban

A különféle vetítések hosszúsága eltérő volt, Szűcs Gábor hangsúlyozza, hogy a Sérumon teljes a művészi szabadság, nincs kliens vagy megrendelő, aki megszabná a kritériumokat. Láthatóak voltak tehát a zajosabb képektől elkezdve, egészen az absztrakt, elvont formákon keresztül, a geometriai mozgó alakokon át mindenféle animáció. A zenei aláfestés sem volt feltétel, a szerzői jogok védelme miatt ugyanis csakis a művészek által készített vagy átruházott zenei aláfestéseket használhatták.

Tavaly nagyobb hangsúlyt fektettünk az audiovizuális performanszokra, idén az épületfestés volt a középpontban, jövőre pedig a Pomlé parkban szeretnénk elhelyezni fényinstallációkat”

 – osztotta meg jövőbeni terveit Szűcs Gábor.

Sámoti templom, Sérum Fényfesztivál
Kürthy Judit felvétele

A sámoti templom homlokzatára és belterére vetített fényjáték egészen spirituális élményt nyújtott

Galéria
(A szerző felvétele)
(A szerző felvétele)
(A szerző felvétele)
(A szerző felvétele)
+17fotó
Sérum Fényfesztivál
Szűcs Gábor
képgaléria
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?