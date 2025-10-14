Az idei vetítési helyszínek a Korona Udvar, a sámoti templom és a somorjai rendelőintézet voltak
Ötödik alkalommal csodálhattuk meg a Sérum fényeit: idén köztéri épületekre vetítettek (FOTÓK)
Már tavaly november óta készültek a hétvégi performanszra a Sérum Fényfesztivál szervezői. A világ minden tájáról érkeztek animációk, melyeket mértani pontossággal vetítettek ki somorja ikonikus köztéri épületeinek belső és külső falaira.
Nehéz szavakkal visszaadni a fények látványát, ami a Sérum Fényfesztivál helyszínein fogadta a érkezőket. Aki látta, maradandó élménnyel térhetett haza, a házfalakon megelevenedett animációknak köszönhetően ugyanis egy másik világba csöppenhettünk, pontosabban másik világokba, a tehetséges fényművészek ugyanis egy valódi, univerzumokon átívelő fényutazást nyújtottak.
Sérum: egy európai projekt állmása
Amint leszállt az este, a Korona Udvar közösségi termében és a kültéri részen felállított installációk teljes pompába öltöztették a felületeket, ahol két estén keresztül nyújtottak lenyűgöző látványt. Péntek este a sámoti katolikus templom homlokzatára vetített, valamint a belterében felállított fényjáték valódi spirituális élménnyé emelte a programot, a szombat esti különleges fényjáték pedig, amit a rendelőintézet mozaikfelületére vetítettek, elvarázsolta a közönséget.
A résztvevő nemzetközi művészek színes palettája egy széleskörű networkingnek köszönhető, árulta el lapunknak az esemény ötletadója, a főszervező, Szűcs Gábor. Külföldi utazásai és előadásai során a lehető legszélesebb körben igyekszik népszerűsíteni a somorjai fényfesztivált, ami ma már komoly nemzetközi partnerekkel büszkélkedhet. Megtudtuk tőle, hogy az idei Sérum Fesztivál a „Cultural Radiance” nevű európai fényművészeti projekt része, amelyet a budapesti Colloc platform kezdeményezett a berlini Public Art Lab, a finn Valopporta Oy, valamint a hazai Sérummal együttműködésében, az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával.
Világhírű fényfestők
„A célom ma már nem is fesztivál, hanem inkább egy platform, ami lelkes fényművészek együttműködésének eredménye. Gyakran jövök-megyek a világban, különféle fényfesztiválokat látogatok, ahol személyen is felhívhatom a művészek figyelmét a Sérumra”
– osztotta meg a főszervező. Hozzátette, hogy az idei animációk közt a világhírű fényfestő, a berlini John Tettenborn animációja is látható volt, aki nemcsak egy fényvetítést készített a Korona Udvar homlokzatára, hanem egy saját maga által komponált zenével is illusztrálta azt.
Jövőre a Pomléban
A különféle vetítések hosszúsága eltérő volt, Szűcs Gábor hangsúlyozza, hogy a Sérumon teljes a művészi szabadság, nincs kliens vagy megrendelő, aki megszabná a kritériumokat. Láthatóak voltak tehát a zajosabb képektől elkezdve, egészen az absztrakt, elvont formákon keresztül, a geometriai mozgó alakokon át mindenféle animáció. A zenei aláfestés sem volt feltétel, a szerzői jogok védelme miatt ugyanis csakis a művészek által készített vagy átruházott zenei aláfestéseket használhatták.
„Tavaly nagyobb hangsúlyt fektettünk az audiovizuális performanszokra, idén az épületfestés volt a középpontban, jövőre pedig a Pomlé parkban szeretnénk elhelyezni fényinstallációkat”
– osztotta meg jövőbeni terveit Szűcs Gábor.
