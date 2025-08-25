Régió

Összesen 676 helyszínre vonultak ki a múlt héten a tűzoltók

tűzoltó k

Fotó: Facebook/HaZZ

tasr
TASR

A múlt héten összesen 676 alkalommal vonultak ki a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) tagjai, ebből 208 alkalommal tűzesethez – tájékoztatott a testület a közösségi hálón.

A legtöbb tűzeset – összesen 39 – Kassa megyében volt. 255 alkalommal nyújtottak technikai segítséget a tűzoltók, 48 alkalommal Besztercebánya megyében. 191 közlekedési baleseteknél avatkoztak be, ebből 37-szer Eperjes megyében. Veszélyes anyagok miatt 22 helyszínre vonultak ki, ebből hétszer Kassa megyében.

tűzoltók
