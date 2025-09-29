Összesen 509 bevetésük volt a tűzoltóknak a múlt héten

A múlt héten összesen 509 bevetésük volt a tűzoltóknak. A legtöbbször, 223 alkalommal műszaki segítségnyújtás miatt riasztották őket, a legtöbb ilyen eset (41) Kassa megyében történt – tájékoztatott a közösségi hálón az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).
Tűzesetekhez 94 alkalommal riasztották a tűzoltóságot. A legtöbb tűzeset (19) Pozsony megyében volt. 174 közlekedési balesethez is kivonultak, 32 baleset Eperjes megyében történt. Veszélyes anyagok eltávolítása során 18 alkalommal volt szükség a tűzoltók segítségére, hat ilyen eset Zsolna megyében történt.
