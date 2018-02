Oscar-happening a Selye János Gimnáziumban

Komárom | Március 4-én, az Oscar-díját-adó gála éjszakáján rendhagyó eseményt szerveznek a Selye János Gimnáziumban: az érdeklődők közösen nézhetik a gálát, és szoríthatnak a Testről és lélekről című film főszereplőjének, Borbély Alexandrának, a gimnázium egykori diákjának.

Enyedi Ildikó alkotása a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában versenyez a szoborért, a film tavaly a berlini filmfesztiválon megkapta az Aranymedve díjat, Borbély Alexandra pedig a legjobb színésznőnek járó Európai Filmdíjat. „Alexandra 2006-ban érettségizett a Selye Gimnáziumban, és külön öröm számunkra, hogy interjúiban szeretettel emlegeti alma materét, valamint a Gimisz színjátszó csoportot – mondta Andruskó Imre igazgató, a happening ötletgazdája. – Nagyon büszkék vagyunk eddigi sikereire, ami felvidéki magyar közösségünk számára is felemelő, ezért is gondoltam, hogy közös eredményvárón szorítunk neki és a filmnek. Elfogadta meghívásomat Kiss Péntek József, aki rendezője volt a Csárdáskirálynő című Gimisz előadásnak, amelyben Alexandra az egyik főszerepet alakította.” Az igazgató jelenlegi diákok, egykori osztálytársak, tanárok, de a nyilvánosság érdeklődésére is számít, akik kötetlen beszélgetés formájában idézhetik fel, oszthatják meg Alexandrával, illetve a filmmel kapcsolatos élményeiket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a posta@sjg.sk e-mail-címen vagy a 035/77 31 312-es telefonszámon lehet március 2-ig.