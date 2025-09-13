Akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le a D1-es autópályán.
Őrült hajsza: Maseratival menekült a rendőrök elől, szalagkorlátnak csapta a drága sportkocsit (VIDEÓ)
Szerda este 22.00 környékén a D1-es autópályán rendőrök éppen sebességmérést végzett, amikor a bal sávban egy Maserati kielőzte őket. Azon a szakaszon, ahol legfeljebb 100 km/órával lehet haladni, a sportkocsi 163 km/órával száguldott, miközben esett az eső, emiatt az úttest csúszóssá vált – számolt be közösségi oldalán a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság.
Az egyenruhások üldözőbe vették az autót, ám a hajsza nem tartott sokáig: a volán mögött ülő 47 éves férfi az egyik pillanatban elvesztette uralmát a járműve felett, majd megcsúszott és a szalagkorlátnak ütközött.
A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős.
A sofőrt végül megbüntették, gyorshajtásért 800 eurós helyszíni pénzbírságot szabtak ki rá.
