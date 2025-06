Országos viszonylatban egyedülálló gerincműtétet végeznek holnap Érsekújvárban - a betegekkel, orvosokkal beszélgettünk

Műtéti előkészületek

Martin Melišek a Neurológiai Klinika főorvosa és a holnapi műtéteket felügyelő Xavier Augusto Santander, a madridi Instituto Clavel idegsebésze már a műtéti beavatkozást megelőző napon minden részletre kiterjedő felkészítő napot tartott. A műtős nőverekkel közösen a szükséges eszközök, szerszámok használatának úgynvezett főpróbáját is levezették.

Ami ennél is különlegesebb, hogy egy gerinc maketten gyakoroltak, és nagy képernyőn figyelemmel kísérhettek néhány korábbi műtéti beavatkozást. A betegek biztos kezekben lesznek, hiszen az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet szakorvosai a spanyolországi Madridban dolgozó orvos kollégáiktól tanulhattak.

Elsőként végeznek ilyen műtétet Szlovákiában, az innovatív medikációs technológia bevezetését segítő InterMedical Plus társaság közreműködésével. Két szakember, Martin Melišek és Ján Vanko orvosok műtenek holnap.

A biportális endoszkópos gerincsebészeti módszer két kisméretű metszésből biztonságosan elvégezhető és rövidebb ideig tart a beteg felépülése. Egyúttal csökkenthető az eljárással a beteg műtéti terhelése, kevesebb szövődménnyel jár, a beteg számára gyorsabb és rövidebb rehabilitációt kínál.

Látogatóban Erzsikénél

Mokoš Erzsébet a lévai járásbeli Nagysallóról érkezett, és az érkezésünk előtt, hétfőn délelőtt foglalta el a kórházi ágyát.

Elviselhetetlen volt már a gerincfájdalom, amely kisugárzott a lábaimba is. Korábban egy pékségben dolgoztam, sokat emelgettem, vágtuk a kenyereket, raktuk őket ládákba, de kénytelen voltam otthon maradni, betegállományba kerültem. De már a házimunkát sem bírtam elvégezni. Infóziókra jártam, mert húzta a görcs a lábamat, az ujjaimat sem éreztem már a lábamon. Nem beszélve arról, hogy már sem ülni, sem állni nem bírtam

– panaszolta a 61 éves asszony.

Az érsekújvári orvosok azzal biztatják, hogy a műtétet követően javul az állapota. Az újfajta módszerrel végzett műtétet követően nem kell sokáig kórházban maradnia.

Nagyon meg vagyok elégedve a szobatársakkal, de segítőkészek a nővérek és az orvosok is. Azt mondták, talán csak 7 napig kell bent maradnom a műtét után

– tette hozzá Erzsike.

Az asszonynak két gyermeke van, hét unokája és egy kis dédunoka is szorít a dédmamának, hogy mielőbb felépüljön. Ottjártunkkor Martin Melišek főorvos is meglátogatta Erzsikét, hogy megnyugtassa, minden rendben lesz!

Mária férfimunkát végzett

„Nehéz élni a folytonos fájdalommal!” – fogadott bennünket Mária Barteková a másik műtétre váró beteg, aki a Nagykürtösi járásból, Alsósztregováról érkezett. A 74 éves asszony is rengeteg injekciós kezelésen van túl, több neurológust, ortopédust is meglátogatott, mégsem járt szerencsével. Hosszabb ideig sem ülni, sem járni nem tud, régóta kínozza a derékfájdalom. Elmagyarázták Máriának is, hogy érkezett a kórházba egy tapasztalt orvos Madridból, és azt is tudja, hogy országos elsők egyikeként végzik el rajta a korszerű műtéti beavatkozást. Korábban Besztercebányán a kórházban azt mondták Máriának az orvosok, hogy egy évet kell várnia a műtétre.

Az asszonynak négy gyermeke született, abból 3 él. 9 unokája és 3 dédunokája van. Kemény férfimunkát végzett egész életében. Autószerelő műhelyben dolgozott, üléseket szereltek, fúrtak be a munkásokat szállító furgonokba. Szállító kocsikba, hűtőkocsikba ablakokat szereltek be, nyolcan kilogrammos biztonsági ajtókat emeltek, de dolgozott bútorkárpitosként is Nógrádszentpéteren. Mária nagyon reméli, hogy újra önállóvá válhat, mozoghat, segítheti a családját, nem szeret arra gondolni, hogy a teste végleg elhasználódott.

Holnap a műtőből jelentkezünk olvasóinknak, és a folytatásban részletesebben kitérünk az újfajta beavatkozásra, illetve arra, mely országokban alkalmazzák. Az Érsekújvári Oktató Kórházban és Rendelőintézetben ma kiderült, hogy nagyon sok páciens igényelné ezt a fajta orvosi segítséget.