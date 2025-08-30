Országos rekord született ma Szímőn: 225 liter fröccsöt kevertek be a Jedlik téren

A rekordnagyságú fröccsöt Szímő önkormányzata a testvértelepülések küldöttségével, valamint szervezetek, intézmények képviselőivel közösen keverték be. Az utolsó üvegek egyikét Rajos Dóra, a lovagrend ifjú elnöke öntötte az óriáskehelybe. Csenger Tibor, a Magyar Szövetség képviseletében, Nyitra megye alelnökeként, vagy Zemes Szilveszter, az Arriva társaság vezérigazgatója már hagyományosan részt vesz a készítésben, mint ahogyan Priskin Zoltán is, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója, vagy Csémy Éva képzőművész és Csókás Judit projektmenedzser. Az idei fröccs keverésében részt vett többek közt Simon Zsolt és Eva Polerecká is a Magyar Fórum képviseletében. A vendégek fotót készíthettek Szódival, a fröccsnapok kedvenc óriásfigurájával.

Már tavaly némileg módosult az óriásfröccs összetétele, amit korábban a helyi szövetkezet olaszrizlingéből és helyi készítésű szikvizből készítettek. Újabban a testvértelepülések képviselői a saját hazai borukkal gazdagítják a barátság fröccsét. A fröccsöt fogyasztók részt vettek a jótékonysági gyűjtésben, az adományokból folytatják a Károlyi ház udvarának szépítését és játszóteret építenek a legkisebbeknek.