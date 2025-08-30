Rajos Dóra, a Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrend Egyesületének elnöke
Országos rekord született ma Szímőn: 225 liter fröccsöt kevertek be a Jedlik téren
Az idei 14. Szímői Fröccsnapokon újabb rekord született ma délután, amikor a Magyarországi Szikvízkészítők Jedlik Ányos Lovagrendjének 236 literes Barátság Poharában 225 liter fröccsöt kevertek be.
Jedlik Ányos István bencés szerzetes, természettudós, feltaláló születésének évfordulójára emlékeznek ilyen módon a helyiek és a vendégeik, aki 1800-ban született a Vág menti településen. Bób János, Szímő polgármestere hangsúlyozta, hogy Jedlik találmányának köszönhetően fogyasztunk ma szikvizet, ami ma már hungarikumként is jegyzett.
A rekordnagyságú fröccsöt Szímő önkormányzata a testvértelepülések küldöttségével, valamint szervezetek, intézmények képviselőivel közösen keverték be. Az utolsó üvegek egyikét Rajos Dóra, a lovagrend ifjú elnöke öntötte az óriáskehelybe. Csenger Tibor, a Magyar Szövetség képviseletében, Nyitra megye alelnökeként, vagy Zemes Szilveszter, az Arriva társaság vezérigazgatója már hagyományosan részt vesz a készítésben, mint ahogyan Priskin Zoltán is, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója, vagy Csémy Éva képzőművész és Csókás Judit projektmenedzser. Az idei fröccs keverésében részt vett többek közt Simon Zsolt és Eva Polerecká is a Magyar Fórum képviseletében. A vendégek fotót készíthettek Szódival, a fröccsnapok kedvenc óriásfigurájával.
Már tavaly némileg módosult az óriásfröccs összetétele, amit korábban a helyi szövetkezet olaszrizlingéből és helyi készítésű szikvizből készítettek. Újabban a testvértelepülések képviselői a saját hazai borukkal gazdagítják a barátság fröccsét. A fröccsöt fogyasztók részt vettek a jótékonysági gyűjtésben, az adományokból folytatják a Károlyi ház udvarának szépítését és játszóteret építenek a legkisebbeknek.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.