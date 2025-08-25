Országos Népművészeti Fesztivál: egyesülve a sokféleségben (FOTÓK)

A zselízi Esterházy-kastély és a körülötte elterülő városi park már napokkal a fesztivál kezdete előtt megtelt élettel. A színpadtechnika felszerelése után újabb és újabb sátrakat húztak fel, hamarosan megérkeztek az első árusok és a helyi segítők, illetve a Kincső Néptáncegyüttes tagjainak szülei is. Ők, közel 30-an önkéntesként segítettek a rendezvény teljes ideje alatt és fogadták szeretettel az érkezőket.

A mi nagy közös fánk

Az idén öt helyszínen zajló Országos Népművészeti Fesztivál főszervezője, Juhász Eszter, nem tudott úgy végigmenni a parkon, hogy ne ölelt volna magához egy arra járó tanítványt, jó ismerőst, barátot vagy családtagot. Ezzel egy csapásra otthont teremtett számukra – a messziről jött idelátogatók számára is. A fesztivál célja is egyfajta otthonteremtés, mondta, hagyományaink gyökeréhez való kapcsolódás.

„Egy fa az évszakokkal minden évben megújul, új levelek jönnek, majd lehullanak. De a fa megmarad, évtizedeken, évszázadokon keresztül áll, ehhez azonban szükség van a gyökerekre. Ha nincsenek elődeink, akiktől tanulhatunk, akikből most is meríthetünk, akkor az a fa, amit úgy hívnak, hogy Országos Népművészeti Fesztivál, vagy népművészet, az nincs, elhal”

– érzékeltette a találkozó fontosságát a főszervező. Ezt a fát azok éltetik, akik ezt a fesztivált szervezik, fellépnek itt vagy valamilyen módon helyet kapnak benne, folytatta, Nagykapostól egészen Pozsonyig. Ezzel nem csak a népművészetet éltetik tovább, hanem egy olyan közösséget alkotnak, ami összetart. Egy néptáncos gyermek szűkebb családjával újabb ágakként kapcsolódik és élteti tovább ezt a bizonyos fát.