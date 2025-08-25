A nagy- és a kisszínpadon idén mintegy 300 művész lépett fel
Országos Népművészeti Fesztivál: egyesülve a sokféleségben (FOTÓK)
Négy ország táncosai érkeztek idén Zselízre, az augusztus 20-24. között megrendezett 59. Országos Népművészeti Fesztiválra. Volt fotókiállítás, szakmai konferencia, gyermekelőadások és táncoktatás is, a kastélypark árnyat adó fái alatt pedig piactérrel és ételudvarral várták a látogatókat.
A zselízi Esterházy-kastély és a körülötte elterülő városi park már napokkal a fesztivál kezdete előtt megtelt élettel. A színpadtechnika felszerelése után újabb és újabb sátrakat húztak fel, hamarosan megérkeztek az első árusok és a helyi segítők, illetve a Kincső Néptáncegyüttes tagjainak szülei is. Ők, közel 30-an önkéntesként segítettek a rendezvény teljes ideje alatt és fogadták szeretettel az érkezőket.
A mi nagy közös fánk
Az idén öt helyszínen zajló Országos Népművészeti Fesztivál főszervezője, Juhász Eszter, nem tudott úgy végigmenni a parkon, hogy ne ölelt volna magához egy arra járó tanítványt, jó ismerőst, barátot vagy családtagot. Ezzel egy csapásra otthont teremtett számukra – a messziről jött idelátogatók számára is. A fesztivál célja is egyfajta otthonteremtés, mondta, hagyományaink gyökeréhez való kapcsolódás.
„Egy fa az évszakokkal minden évben megújul, új levelek jönnek, majd lehullanak. De a fa megmarad, évtizedeken, évszázadokon keresztül áll, ehhez azonban szükség van a gyökerekre. Ha nincsenek elődeink, akiktől tanulhatunk, akikből most is meríthetünk, akkor az a fa, amit úgy hívnak, hogy Országos Népművészeti Fesztivál, vagy népművészet, az nincs, elhal”
– érzékeltette a találkozó fontosságát a főszervező. Ezt a fát azok éltetik, akik ezt a fesztivált szervezik, fellépnek itt vagy valamilyen módon helyet kapnak benne, folytatta, Nagykapostól egészen Pozsonyig. Ezzel nem csak a népművészetet éltetik tovább, hanem egy olyan közösséget alkotnak, ami összetart. Egy néptáncos gyermek szűkebb családjával újabb ágakként kapcsolódik és élteti tovább ezt a bizonyos fát.
Utánpótlásnevelés: öröklét
Direkt módon nehéz bekapcsolódni a hagyományőrzésbe, mondja Juhász Eszter, de szerinte valahol legbelül mindenki szeretné, ha lenne kötődése hozzá. Ebben van nagy szerepük a profui hagyományőrzőknek, hogy egy »civil« gyerekkel, akinek a családja korábban nem foglalkozott néptánccal, népzenével, nekik kell megszerettetniük ezt a művészeti ágat.
„A hatalmas fához való tartozáshoz nem feltétlen kell magyar érzület. A mi tanítványaink között is vannak szlovákok, akik itt tanultak meg magyarul az énekeken keresztül”
– hangsúlyozta a felkészítők fontos szerepét Juhász Eszter, a Kincső Néptáncegyüttes vezetője.
Juhász Sándor, a kincsős csoportokat foglalkoztató Tiszta Forrás jótékonysági alap ügyvezetője, Juhász Eszter férje szerint a mai szülőknek az is fontos, hogy valami népszerű legyen, de a folklór manapság kevésbé tartozik ezek közé. Korábban gyakrabban tudósított róla az újság, a Csemadokon belül volt egy országos hálózat, voltak felelősök, akik népszerűsítették a hagyományőrzést.
A fesztivál során vagy 30 néptáncos gyermeket láthattunk a nagyszínpadon, a már 30 éves Kincső Néptáncegyüttes tagjait. A szervezők bíznak abban, hogy a 30 kicsi ág a jövőben még tovább ágazik majd egy egyre nagyobb lombkoronát alkotva, amivel az a közös nagy fa gyökérzete is egyre mélyebbé és erősebbé válik.
Június helyett augusztusban
„Ha június, akkor Zselíz” – mondják szakmai berkekben az előadók, akik jó egy évvel előre már megtervezik a fesztiválszezont. Szabaddá teszik a júniust, hogy ők is részt vehessenek, de most mégis augusztusban, Szent István ünnepéhez kapcsolódva zajlott a fesztivál. Ennek oka az a nagyfokú anyagi bizonytalanság, ami már tavaly is megnehezítette a szervezők dolgát:
nem tudták ugyanis, hogy pontosan mennyiből gazdálkodhatnak. A 2024-es júniusi rendezvényre csupán december 31-én érkezett meg az ígért támogatás.
A zselízi esemény nagyon népszerű a világ folkloristáinak körében. A CIOFF-Nemzetközi Folklórfesztiválok Szövetségén keresztül évről évre számos tánccsoport adja be kérvényét, hogy Zselízre jöhessen. Az idei, eredetileg júniusra meghirdetett fesztiválra összesen 37 külföldi együttes jelentkezett. A kiválasztottak között voltak többek között afrikai dobosok és egy török táncos is, de mivel a Kisebbségi Kulturális Alap vezetői nem jelentkeztek időben, csúsztatniuk kellett az időpontot, ami az eredetileg elfogadott csoportok közül már egynek sem felelt meg. Az új fellépőket a CIOFF segítségével választották ki, megkeresve, hogy kik azok, akik megfelelnek az elvárásoknak és az időpont is elfogadható számukra.
Színpompás kavalkád
A szervezési nehézségek ellenére nem esett csorba a színvonalon, idén is gazdag volt a paletta, az olasz, észt, görög és magyar néptáncegyüttesek elvarázsolták a közönséget. A tallini Leesikad könnyed előadásmódja, az olasz Toma-Toma ritmikusan ismétlődő, pattogós léptei, a görög Lagyna szinte lebegő tánclépései, és a magyarországi Tabán táncegyüttes sokszínű műsora igazi feltöltődést jelentett a népművészet kedvelőinek. Az együttesek más helyszíneken is megfordultak, köztük Naszvadon és Párkányban is, ahol szintén nagy sikert arattak. Az élő zene, a viseletek sokszínűsége betekintést engedtek az adott nemzetiség népművészetének esszenciájába, a nagyszínpadi közös produkciókban pedig valóban színpompás kavalkádnak, igazi örömtáncnak és örömzenének lehettünk szem- és fültanúi. A többnapos eseményt a Kisebbségi Kulturális Alap, a MOL-Új Európa Alapítvány, a Turisztikai és Sportminisztérium, a Slovakia Travel, a Művészeti Alap és Zselíz önkormányzata támogatta.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.