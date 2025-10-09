Őrizetbe vették azt a két férfit Kassán, akik lopott babakocsit akartak eladni

Két babakocsit loptak el egy társasház közös helyiségeiből Kassa-Nyugat városrészben. Az egyik kocsi tulajdonosa szerdán (október 8.) arról értesítette a rendőrséget, hogy az egyik hirdetési portálon talált egy eladó babakocsit, amely feltűnően hasonlított ahhoz, amelyet tőle elloptak.

„A nő jelentkezett a hirdetésre, megbeszélte az eladóval a pontos helyet és időpontot, hogy megnézze a babakocsit. De nem egyedül ment a helyszínre, elkísérték a rendőrök is" – mondta Ivanová.

A nő felismerte a tőle ellopott kocsit, a 32 és a 28 éves férfi pedig őrizetbe vették. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatalabbik ellen a közrend megzavarása miatt is eljárás indul, mivel ellenállt a rendőri intézkedésnek. „Az ügyben folyik a vizsgálat” – tette hozzá a szóvivő.