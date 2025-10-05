Halálos kimenetelű autóbaleset történt szombaton éjszaka.
Óriási tragédia: szakadékba zuhant egy autó, ketten meghaltak
Meredek szakadékba zuhant az útról egy autó, a sofőr és az utasa azonnal szörnyethalt. A baleset a selmecbányai járásban fekvő Kövesmocsár (Močiar) településtől nagyjából fél kilométerre történt.
A Besztercebányai Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a súlyos incidensről október 4-én, szombaton késő este kaptak bejelentést.
„A gépjármű, amelyben ketten ültek, eddig ismeretlen okokból lesodródott az úttestről, és egy meredek, mély szakadékba esett. Az autó végül egy fának ütközött” – áll a hatóságok Facebookon közzétett bejegyzésében.
A szerencsétlenség kapcsán halálokozás bűntettének ügyében vizsgálat indult, a nyomozásba igazságügyi és közlekedési szakértőket is bevontak.
