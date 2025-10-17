Illusztráció
Óriási termetű medve kószál egy lévai járásbeli városban
Már többen is látták.
Egyre délebbre merészkednek a medvék, legutóbb a Lévai járásban fekvő Garamtolmács (Tlmače) területén azonosítottak be az ott lakók egy nagyobb testű vadállatot – számolt be közösségi oldalán a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság.
A medvét péntek reggel látták a Továrenská utca környékén, valamint a helyi benzinkút közelében – sokszor közvetlenül az úttest mellett – járkálni.
Az észleléssel kapcsolatban a hatóságok értesítették a beavatkozó csoportot, amelynek tagjai hamarosan a helyszínre látogatnak.
Nem a mostani az első eset, hogy a Lévai járásból medvét jelentettek, vasárnapról hétfőre virradó Óbarson (Starý Tekov) regisztrálták egy egyed mozgását.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.