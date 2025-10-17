Régió

Óriási termetű medve kószál egy lévai járásbeli városban

Már többen is látták.

Egyre délebbre merészkednek a medvék, legutóbb a Lévai járásban fekvő Garamtolmács (Tlmače) területén azonosítottak be az ott lakók egy nagyobb testű vadállatot – számolt be közösségi oldalán a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság.

A medvét péntek reggel látták a Továrenská utca környékén, valamint a helyi benzinkút közelében – sokszor közvetlenül az úttest mellett – járkálni.

Az észleléssel kapcsolatban a hatóságok értesítették a beavatkozó csoportot, amelynek tagjai hamarosan a helyszínre látogatnak.

Nem a mostani az első eset, hogy a Lévai járásból medvét jelentettek, vasárnapról hétfőre virradó Óbarson (Starý Tekov) regisztrálták egy egyed mozgását.

