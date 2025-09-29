Régió
Óriási autóbaleset történt Jéne közelében, legalább ketten meghaltak

baleset k

Fotó: Joj/Képernyőkép

Az incidensben érintett gépkocsiban heten ültek, köztük kisgyerekek is.

Hétfőn délután hat óra tájékán tragikus közlekedési szerencsétlenség történt a rimaszombati járásbeli Jéne és Rimaszécs közötti útszakaszon. A Joj televíziócsatorna hírportáljának információi szerint a gépkocsiban, amely balesetet szenvedett, heten utaztak. Az autóban kisgyerekek is ültek.

A helyszínre tűzoltókat, gyorsmentőket és mentőhelikoptert is riasztottak.

A rendőrség szóvivője eddig két áldozatról számolt be. A televízió riportere úgy tudja, egy kisbabát mentőhelikopterrel vittek kórházba.

A hatóságok Facebookon megosztott közleménye szerint a sofőrt megszondáztatták, alkoholt azonban nem mutattak ki a szervezetében. A balesettel kapcsolatban büntetőeljárás indult, a folyamatba igazságügyi orvosszakértőket és közlekedési szakembereket is bevonnak.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője, Petra Klimešová a TASR hírügynökségnek megerősítette a sajtóértesüléseket, így biztossá vált, hogy a balesetben ketten vesztették életüket, öten pedig megsérültek. „A 155-ös segélyhívó diszpécserei jelenleg is dolgoznak. Négy rohamkocsit és egy mentőhelikoptert küldtek a helyszínre” – tette hozzá.

