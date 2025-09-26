Párkány és Esztergom a hétvégén ünnepli a Mária Valéria híd felépítésének 130. évfordulóját. Az ünnep alkalmából Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök is beszédet mond majd vasárnap Esztergomban, miután a hídon találkoztak. A Mária Valéria hidat épp ezért rövid időre lezárják.
Orbán és Fico a Hídünnepen, vasárnap rövid időre lezárják a Mária Valéria hidat
A Mária Valéria híd fennállásának 130. évfordulója alkalmából gazdag, változatos programmal várja az érdeklődőket mindkét város. A polgármesterek külön meghívóval invitálják a lakosságot a rendezvényekre. Az ünnep alkalmából vasárnap délelőtt Orbán Viktor és Robert Fico is beszédet mond az esztergomi hídfőnél. Előtte a hídon találkozik a két miniszterelnök.
A Mária Valéria hidat a kormányfők érkezése előtt rövid ideig lezárják, tehát vasárnap délelőtt fél tíztől az autósok már nem közlekedhetnek rajta, és délelőtt fél tizenegytől a gyalogosok sem használhatják.
Az ünnepség, melyen a Duna Művészegyüttes és a Generációk Táncegyüttes is fellép, körülbelül délután egy óráig tart, a hidat csak utána nyitják meg a forgalom előtt.
