Régió

Önt is hívják ismeretlen, külföldi számok? A rendőrség elmondta, mire figyeljen

csaló hívás bank
Fotók: Tóth Attila
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Ausztriából érkező hívások miatt kongatják a vészharangot.

A rendőrség figyelmeztetést adott ki az Ausztriából érkező csaló telefonhívások miatt. A hatóság szerint a csalók automatizált hangüzenettel próbálják rávenni az áldozatokat, hogy először WhatsAppon, majd Telegramon keresztül vegyék fel velük a kapcsolatot, ahol „otthonról végezhető” munkalehetőséget kínálnak.

Eleinte apró feladatokra kérik áldozataikat, később hamis befektetési platformokra irányítják őket, magas hozam ígéretével, miközben személyes adatokat is kérnek, és pénzt próbálnak kicsalni gyanútlan áldozatoktól. 

A rendőrség azt tanácsolja, hogy ismeretlen számról érkező hívást ne vegyenek fel, pénzkiesés esetén azonnal zárolják a bankkártyát, és tegyenek feljelentést.

rendőrség
csalók
csaló hívás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?