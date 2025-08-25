Ausztriából érkező hívások miatt kongatják a vészharangot.
Önt is hívják ismeretlen, külföldi számok? A rendőrség elmondta, mire figyeljen
A rendőrség figyelmeztetést adott ki az Ausztriából érkező csaló telefonhívások miatt. A hatóság szerint a csalók automatizált hangüzenettel próbálják rávenni az áldozatokat, hogy először WhatsAppon, majd Telegramon keresztül vegyék fel velük a kapcsolatot, ahol „otthonról végezhető” munkalehetőséget kínálnak.
Eleinte apró feladatokra kérik áldozataikat, később hamis befektetési platformokra irányítják őket, magas hozam ígéretével, miközben személyes adatokat is kérnek, és pénzt próbálnak kicsalni gyanútlan áldozatoktól.
A rendőrség azt tanácsolja, hogy ismeretlen számról érkező hívást ne vegyenek fel, pénzkiesés esetén azonnal zárolják a bankkártyát, és tegyenek feljelentést.
