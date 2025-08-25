Önt is hívják ismeretlen, külföldi számok? A rendőrség elmondta, mire figyeljen

A rendőrség figyelmeztetést adott ki az Ausztriából érkező csaló telefonhívások miatt. A hatóság szerint a csalók automatizált hangüzenettel próbálják rávenni az áldozatokat, hogy először WhatsAppon, majd Telegramon keresztül vegyék fel velük a kapcsolatot, ahol „otthonról végezhető” munkalehetőséget kínálnak.

Eleinte apró feladatokra kérik áldozataikat, később hamis befektetési platformokra irányítják őket, magas hozam ígéretével, miközben személyes adatokat is kérnek, és pénzt próbálnak kicsalni gyanútlan áldozatoktól.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy ismeretlen számról érkező hívást ne vegyenek fel, pénzkiesés esetén azonnal zárolják a bankkártyát, és tegyenek feljelentést.