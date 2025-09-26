Október közepének felel meg a mostani időjárás

„400 méteres tengerszint feletti magasságnál csupán 10-15 Celsius-fok között alakult a nappali hőmérséklet, a 600 és 900 méter közötti völgykatlanokban pedig még hidegebb volt, főleg Zsolna megyében és a Felső-Szepességben. Poprádon 8,5 fok volt a napi maximum, Námesztóban (Námestovo) csak 6,6 fok” – közölte az intézet.

Például Pöstyénben is csak 12 fok volt, ami a november eleji átlagnak felel meg. Oravská Lesnán 7,1 fok volt a napi csúcs, ez november 10-e körül megszokott. Tőketerebesen kevésbé volt barátságtalan az időjárás, ott a csütörtökön 14,3 fokot mértek, ami október közepén megszokott.