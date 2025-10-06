Régió

Október 23-án áll bíróság elé a pozsonyivánkai gyilkossággal vádolt férfi

Október 23-án tárgyalják František B. ügyét a Pozsony I. Városi Bíróságon. A férfit gyilkossággal vádolják, a vád szerint március végén egy konfliktus során megölt egy férfit Pozsonyivánkán (Ivanka pri Dunaji) – tette közzé honlapján az igazságügyi minisztérium.

A szenci járásbeli Pozsonyivánkán március végén lelőttek egy férfit. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. Konfliktus alakult ki két férfi között, egyikük fejbe lőtte a másikat, a sérült a helyszínen meghalt. A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vette František B.-t. Az ügyész később döntött a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezéséről.

A Pozsonyi Kerületi Bíróság április elején helyezte előzetes letartóztatásba a gyanúsítottat. Ezzel helyt adott az ügyész elsőfokú bíróság határozata ellen benyújtott panaszának, amelyben tiltakozott az elsőfokú bíróság döntése ellen, amely korábban úgy határozott, hogy a vádlott szabadlábon védekezhet.

