Október 23-án áll bíróság elé a pozsonyivánkai gyilkossággal vádolt férfi

A szenci járásbeli Pozsonyivánkán március végén lelőttek egy férfit. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. Konfliktus alakult ki két férfi között, egyikük fejbe lőtte a másikat, a sérült a helyszínen meghalt. A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vette František B.-t. Az ügyész később döntött a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezéséről.

A Pozsonyi Kerületi Bíróság április elején helyezte előzetes letartóztatásba a gyanúsítottat. Ezzel helyt adott az ügyész elsőfokú bíróság határozata ellen benyújtott panaszának, amelyben tiltakozott az elsőfokú bíróság döntése ellen, amely korábban úgy határozott, hogy a vádlott szabadlábon védekezhet.