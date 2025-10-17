Nyugodt, kellemes őszi idő pénteken

Pénteken a ködös, párás reggelt követően órákra kisüt a nap, kora délutántól kezdődően pedig nagyobb felhők jelenhetnek meg az égbolton.

Jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. Az északi-északnyugati irányú légmozgás enyhe marad, a legtöbb helyen szélcsend lesz.

A nappali csúcshőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, a délnyugati és délkeleti országrészben ennél pár fokkal melegebb lehet.

(shmú)