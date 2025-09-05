Forró napnak nézünk elébe.
Nyárias hőség szeptember első péntekén
Pénteken fokozódik a nyárias hőség, a szikrázó napsütést csupán fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg. Elszórtan záporok és zivatarok kialakulása várható, jelentős mennyiségű csapadékra azonban sehol sem kell számítani.
Az élénk nyugati szél délután északnyugatira fordul, éjszaka pedig megerősödik.
A csúcshőmérséklet napközben elérheti vagy meghaladhatja a 28-30 fokot.
