Nyakon és mellkason szúrtak egy 41 éves nőt, a feltételezett elkövetőt elfogták

Péntek este egy 41 éves nőt késeltek meg egy családi ház udvarán Özörény (Gemerská Hôrka – Rozsnyói járás) községben – tájékoztatott Jana Illésová, a Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A nő két szúrt sebet szenvedett el, az egyik a nyaki, a másik a mellkasi területen. A támadó a helyszínről elmenekült. A sebesültet a mentők a helyszínen ellátták, sérülései az előzetes orvosi jelentés szerint hét napon belül gyógyulnak.

A rendőröknek sikerült azonosítani és előállítani a feltételezett elkövetőt, aki a vizsgálat idején alkoholos befolyásoltság alatt állt – a szondázás 1,38 ezrelék véralkoholszintet mutatott. A gyanúsított ellen egyelőre nem indult eljárás.

Az eset körülményeit vizsgálják.