A támadó a helyszínről elmenekült.
Nyakon és mellkason szúrtak egy 41 éves nőt, a feltételezett elkövetőt elfogták
Péntek este egy 41 éves nőt késeltek meg egy családi ház udvarán Özörény (Gemerská Hôrka – Rozsnyói járás) községben – tájékoztatott Jana Illésová, a Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A nő két szúrt sebet szenvedett el, az egyik a nyaki, a másik a mellkasi területen. A támadó a helyszínről elmenekült. A sebesültet a mentők a helyszínen ellátták, sérülései az előzetes orvosi jelentés szerint hét napon belül gyógyulnak.
A rendőröknek sikerült azonosítani és előállítani a feltételezett elkövetőt, aki a vizsgálat idején alkoholos befolyásoltság alatt állt – a szondázás 1,38 ezrelék véralkoholszintet mutatott. A gyanúsított ellen egyelőre nem indult eljárás.
Az eset körülményeit vizsgálják.
