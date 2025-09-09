Nívós európai díjat kaphat a Túzokos – interneten is lehet szavazni a nemesócsai ökoközpontra

A Nemesócsán működő Túzokos a Living Lab keretén belül 6,5 hektáros területen egy olyan ökocentrumot hozott létre, amely a biodiverzitás elősegítését a klímaváltozáshoz igazodó adaptációval és a környezeti neveléssel kombinálja. A projekt most nemzetközi szinten is bizonyíthat egy osztrák szervezet által alapított díjjal.

„Ez a nevezés a nagyon sok év óta zajló munkánk elismerése. Még valamikor a 2010-es évek elején kaptuk meg a tanúsítványt, mely szerint természetközeli kert vagyunk”

– magyarázta a közelmúlt előzményeit az Új Szónak Vajlik Katka, a Túzokos igazgatója. Mondandójából kiderült, hogy az évek során számos lépcsőfokot teljesítettek – a legutóbbira pedig pont egy éve került sor. Tavaly augusztusban adták át ugyanis a felújított központjukat, amely azóta nagyban segíti az oktatási tevékenységüket.

Az igazgatónő szerint ez, vagyis a régi tanyaépület átalakítása volt az utolsó lépés, ezzel vált teljessé a központjuk. A programjaik szlovák és magyar nyelven is elérhetőek, évente rendszerint mintegy 5000 gyereket látnak vendégül.