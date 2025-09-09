(fotó: SEV Dropie / Facebook)
Nívós európai díjat kaphat a Túzokos – interneten is lehet szavazni a nemesócsai ökoközpontra
A Túzokos Környezeti és Oktatási Központ Living Lab elnevezésű projektje bekerült az ökologikus kertészkedésért járó díj (European Award for Ecological Gardening) 2025-ös évadának döntőjébe. Kategóriájában 11 másik projekttel összemérve derül ki, megkapja-e végül a rangos elismerést.
A Nemesócsán működő Túzokos a Living Lab keretén belül 6,5 hektáros területen egy olyan ökocentrumot hozott létre, amely a biodiverzitás elősegítését a klímaváltozáshoz igazodó adaptációval és a környezeti neveléssel kombinálja. A projekt most nemzetközi szinten is bizonyíthat egy osztrák szervezet által alapított díjjal.
„Ez a nevezés a nagyon sok év óta zajló munkánk elismerése. Még valamikor a 2010-es évek elején kaptuk meg a tanúsítványt, mely szerint természetközeli kert vagyunk”
– magyarázta a közelmúlt előzményeit az Új Szónak Vajlik Katka, a Túzokos igazgatója. Mondandójából kiderült, hogy az évek során számos lépcsőfokot teljesítettek – a legutóbbira pedig pont egy éve került sor. Tavaly augusztusban adták át ugyanis a felújított központjukat, amely azóta nagyban segíti az oktatási tevékenységüket.
Az igazgatónő szerint ez, vagyis a régi tanyaépület átalakítása volt az utolsó lépés, ezzel vált teljessé a központjuk. A programjaik szlovák és magyar nyelven is elérhetőek, évente rendszerint mintegy 5000 gyereket látnak vendégül.
A Túzokos a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség (SAŽP) alá tartozik, amely nagyban támogatja a nemesócsai ökocentrum erőfeszítéseit. Juraj Moravčík SAŽP-igazgató elmondása szerint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló projektet az Európai Gazdasági Térség és Norvégia támogatásával valósították meg.
A Living Lab számos alkotóelemből áll össze. A kültéri részek közé tartoznak egyebek mellett a rétgazdálkodás, az esővíztározók, egy esőkert, a háztartási és gyökérzónás szennyvíztisztító, a napenergia felhasználása. Emellett hőszivattyús rendszert működtetnek, s hagyományos helyi építőanyagokból építkeznek. Ugyanakkor nem vetik meg a legmodernebb vívmányokat sem, így az okos mérőműszerek mellett tableteket is használnak a gyerekeknek szóló foglalkozásokon.
Vajlik Katka elmondta: folyamatosan próbálnak megújulni. Jövő tavasztól például a magaságyásokkal való kertészkedést bemutató programot kínálnak majd. Folyamatosan igyekeznek szemléltetni az iskolásoknak a kiskertekben zajló, környezetbarát növénytermesztés előnyeit is.
Vajlik szerint például azt is meg kell mutatni a kertgazdálkodástól elszakadt gyerekeknek, hogy mennyire más egy szabadon megtermett, a nap melegét hordozó paradicsom, mint az, amelyet egész évben elérhetünk a szupermarketek polcain. Erre reflektált Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter is, aki a díjra való nevezés kapcsán a TASR hírügynökségnek hangsúlyozta: a Túzokoson minőségi környezeti nevelést kaphatnak a gyerekek.
Az European Award for Ecological Gardening 2025 díj főszervezője az osztrák Natur im Garten szervezet. Három kategóriában összesen 30 kezdeményezés pályázik az elismerésre. A nyertes projekteket novemberben teszik közzé. A szakmai díjak mellett egy internetes szavazáson alapuló közönségdíjat is kiosztanak.
Szavazni a Natur im Garten, német nyelven elérhető oldalán lehet. A Túzokost a „Biodiversität und Klimawandelanpassung im Garten und Grünraum“ elnevezésű, kettes számú kategóriában találjuk meg.
