Nincs döntés a bérlakásépítésről Galántán

Galánta | Továbbra is kérdéses, mikor épülhetnek bérlakások a járási székhelyen. A képviselők azt állítják, jóváhagyták a városi hivatal kérését, Peter Paška polgármester szerint hazudnak.

A városi képviselő-testület még tavaly tavasszal döntött arról, hogy negyven bérlakást épít a városi körgyűrű és a Kaufland bevásárlóközpont közötti területen, amelyet ajándékba kapott a város. Tavaly nem történt előrelépés az ügyben. A polgármester azt ígéri, a választási ciklus végéig elkezdik az építést, de nem tudni, miből. Az önkormányzat utolsó ülésén több kérdés is felmerült a bérlakásokkal kapcsolatban. A költségvetésben huszonötezer eurót hagytak jóvá a projekt előkészítésére. A földmunkákra és a közműhálózat építésére további százezer eurót szánt a város, ezt hitelből finanszírozták volna. A képviselők azonban nem támogatták a hitelfelvételt. Peter Závodský, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, jóváhagyták a városi hivatal által kért összeget, és nehezményezte, hogy nem tájékoztatják a képviselőket a fejleményekről. Ezt Horváth Zoltán és Peret Černý képviselő is megerősítette és hozzátette, hogy a testület továbbra is támogatná az építést.

Peter Paška szerint néhány képviselő valótlanságot állít. A polgármester kitart amellett, hogy a választási ciklus végéig, azaz legkésőbb őszig elkezdik a lakásépítési programot. „Ha megkapjuk az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatását, elő kell teremtenünk a hiányzó tételeket” – nyilatkozta a polgármester. Horváth Miklós képviselő azt javasolta, ha a város nem tud bérlakásokat építeni, utak és játszóterek építésével támogassák az Északi lakótelepen magánbefektetők által tervezett fejlesztéseket.