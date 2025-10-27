Régió

Nem tudott fizetni, bombariadót rendezett az étteremben

A rendőrség illusztrációs felvétele
A pozsonyi rendőrség foglalkozik annak a férfinak az ügyével, aki nem tudta kifizetni a számlát, ezért bombariadót rendezett egy étteremben.

A 112-es segélyhívón jelentette be, hogy bomba van a vendéglőben, de szinte egyszerre hívta a pincérnő is a 158-as számot, hogy egy vendég nem akar fizetni. Az eset október 23-én történt, a 48 éves férfi ellen rémhírterjesztés miatt indult eljárás, elrendelték előzetes letartóztatását – tájékoztatta a TASR-t Silvia Šimková pozsonyi kerületi rendőrségi szóvivő.

„A rendőrség kiüríttette az éttermet, majd keresőkutyával vizsgálta át a helyiségeket, bombát nem találtak. Az is kiderült, hogy a fizetni nem tudó vendég hívta a 112-es számot. Ezt követően őrizetbe vették és a rendőrőrsre vitték” – tette hozzá a szóvivő.

