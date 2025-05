Nem tud több kutyát fogadni a komáromi menhely – a város 2026-ban kezdheti el az új menedék építését

A témában kérdésekkel fordultunk Keszegh Béla polgármesterhez. Az új menhellyel kapcsolatban elmondta: a telek rendelkezésre áll, Harcsáson fogják megépíteni, amellyel kapcsolatban korábban már módosították a város területrendezési tervét is.

A gondot eddig szerinte leginkább az okozta, hogy sokáig, több mint egy évig elhúzódott az építészeti terv elkészítése, amelyet hasztalan sürgetett az önkormányzat. A tervezést az is bonyolította, hogy a beérkezett igények alapján csaknem 2 millió euróba kerülhetett volna a menhely, amely Keszegh szerint túlzó, „abszurd” összeg volt. Emiatt átterveztették az építményt, amely körülbelül 500 ezer euróba kerülhet majd.

Megértem a menhelyet üzemeltető társulást is, mert nekik ez a szívügyük. Mi igyekszünk is segíteni, de azért azt tudatosítsuk, hogy hol van most az önkormányzat, mert bizonyos területeken a túlélésért küzdünk