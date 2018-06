Nem a sofőrök rongálták meg a buszokat Nyitrán

Nyitra | A városban elterjedt hírek szerint a járművek ablakait a tavaly alkalmazott ukrán sofőrök törték be, mert kevesebb fizetést kaptak, mint amennyit ígértek nekik. Ezt a közlekedési cég vezetősége és a szakszervezet is cáfolta.

Ismeretlen tettesek május 28-ra virradóra törték be az Arriva közlekedési vállalat őrzött parkolójában huszonegy autóbusz szélvédőjét. A járműveket emiatt nem tudták forgalomba állítani, és napokig több járat is kiesett a városi közlekedésben. Mostanra helyreállt a rend, bár egyes járatokon régebbi, kisebb kapacitású buszok közlekednek, mert épp a sok férőhelyes csuklós buszokat érte kár. „Megrendeltük az üvegeket, reméljük, egy-két héten belül megérkeznek. A kárunk több mint 50 ezer euró. Ezt a pénzt szívesebben fordítottuk volna az utasok komfortjának növelésére” – mondta Petra Helecz, a közlekedési vállalat szóvivője. A rendőrség eljárást indított az ügyben, a tettest vagy tetteseket háromtól nyolc évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. Božena Bruchterová, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője elmondta, egyelőre azt sem tudjuk, mivel törték be a szélvédőt.

Arról, hogy a biztonsági kamerák felvételein látszanak-e a vandálok, és egyáltalán hogyan juthattak be az őrzött parkolóba, a rendőrség nem árult el semmit. Az Arriva szóvivője azonban megerősítette, hogy a kamerák működtek, és a felvételeket átadták a rendőrségnek, pont úgy, mint a május elejei incidens után, amikor valaki szögeket szórt a buszok kerekei alá. A nyomozás még ebben az ügyben sem zárult le. Közben a városban az a szóbeszéd terjed, hogy a buszokat azok a tavaly decemberben alkalmazott ukrán sofőrök rongálták meg, akik elégedetlenek a fizetésükkel. Az Arriva vezetősége ezt cáfolja, rögtön nyilatkozatot adott ki, hogy a sofőrök felháborodásukat fejezték ki a történtek miatt. „A várossal együttműködve sikerült stabilizálnunk a helyzetet, a sofőrök átlagbére több mint ezer euró, és ebben az évben is emelni fogjuk” – mondta ezzel kapcsolatban Petra Helecz. Az Arriva vállalatnál működő Vasas szakszervezet vezetője, Michal Ďuriš ugyancsak elítélte a vandalizmust. „A sofőröknek semmiféle érdekük nem fűződött a buszok megrongálásához. Reggel nem tudtak munkába állni, azóta is más buszokat vezetnek, mint amilyeneket megszoktak. Valamennyien elhatárolódnak a történtektől” – mondta.