Nem ment haza az iskolából, mindenki a 15 éves lányt keresi

A 15 éves Ema Borzovát utoljára hétfőn délelőtt 11 óra körül látták a pozsonyi Zadunajská utcában, ahonnan ismeretlen helyre távozott – tájékoztatott Silvia Šimková, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az eltűnt lány 167 centiméter magas, vékony testalkatú, testsúlya 55 kilogramm. Haja barna, egyenes és a válláig ér, szemei zöldeskékek. Fekete melegítőnadrágot és szürke színű, piros kapucnival ellátott pulóvert viselt, és barna-sárga retikül is lehetett nála.

A rendőrség kéri, amennyiben rendelkezik bármilyen információval a fotón látható tinédzser hollétéről, tegyen bejelentést a 158-as segélyhívón, üzenjen a hatóságoknak Facebookon, vagy keresse fel a legközelebbi rendőrőrsöt.