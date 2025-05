Nem ismernek lehetetlent! Érsekújvárban fogadták a szklerózis multiplexes betegek és támogatóik kerékpáros küldöttségét

A szklerózis multiplex krónikus, a központi idegrendszert támadó gyulladásos betegség, amely jelenleg még nem gyógyítható, de korai diagnosztizálás esetében enyhíthetők az élet minőségét rontó tünetek.

A betegek ingadozó járása, koncentrációs zavara, szófelejtése gyakorta megzavarja az embereket, mert nincs elegendő információjuk a betegségről. A kerékpárosokat kísérő, kisbusszal érkező küldöttség már délelőtt 10 órától ismeretterjesztő beszélgetéseket folytatott Érsekújvár főterén a lakosokkal.

Az elmúlt egy évtizedben nem volt példa arra, amit ma megéltünk Érsekújvárban, hogy a városi rendőrség dolgozói Orosi Marián rendőrparancsnok vezetésével már a város elején fogadták, majd bekísérték a központba a küldöttségünket. A kerékpáros menetben heten vagyunk, akik különféle nehézségeink ellenére is vállaltuk a kerékpárutat

– hangsúlyozta a szervezők nevében Jaroslava Valčeková, a Sklerozis Multiplex Remény alapszervezetének az elnöke.

Be akarták bizonyítani, hogy számukra a lehetetlen is lehetséges. Ivanka Kubalová, az egyik SM diagnózissal élő fiatal lány is becsülettel tekert a többiekkel, holott miután leszállt a nyeregből, csak két társa segítségével tudott járni. Névrokona, egy másik Ivanka még azt sem vállalta, hogy elektromos kerékpárra üljön, ugyanolyan nehézségekkel szerette volna végigcsinálni a zarándokutat, mint az egészséges támogatóik. Az Érsekújvárba érkező küldöttséghez csatlakozott Jaromír Valent városi képviselő és az érkezőket Iveta Kališová városi képviselő fogadta, aki orvosként is hangsúlyozta, milyen csodálattal tölti el az SM diagnózissal élők kitartását, irigylésre méltó derűje.

A kerékpározók egyike Miroslav Jašák, aki fél lábbal tekeri le a napi mintegy száz kilométeres távot és immár negyedik napja van úton a többiekkel. Az SM diagnózissal élők fogadására érkeztek az érsekújvári SM klub tagjai és más egészségügyi önsegélyező csoportok képviselői, köztük a látáskárosultak is.

Veszélyben a védett műhelyek

A kerékpározókat kísérők elmondták, rendkívül komoly anyagi gondokkal küzdenek a védett műhelyek fenntartói, anyagi gondok miatt több ilyen létesítmény bezárt az utóbbi években. Nehezményezték továbbá, hogy a fiatalabb, SM diagnózissal élők inkább a közösségi fórumokon tartják a kapcsolatot a sorstársaikkal, mintsem hogy részt vegyenek a közös akciókon. Holott a közösség megtartó ereje, a tartalmas szabadidős programok ugyanúgy fontosak a ma még gyógyíthatatlan diagnózissal élőknek.

Országos viszonylatban mintegy 15 személyt tartanak nyilván a 2023-as adatok alapján SM diagnózissal.

A küldöttség ma Vágsellyére folytatta az útját, ahol 17 óra után találkoznak a helyi lakosokkal a városházánál. Itt is kapnak megfelelő kíséretet a városi rendőrségtől, lesz frissítő és zenei program is a tiszteletükre. A Tátrától a Dunáig kerékpáros út résztvevői holnap folytatják az útjukat Pozsonyba, ahol egy hajón értékelik az idei, tizenegyedik útjuk eredményességét.