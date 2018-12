Nem félnek a víztől, ha kell, életet mentenek

Párkány | A víztől nem kell félni címmel rendhagyó napot tartott a párkányi speciális alapiskola, melynek jelenleg 85 diákja van. Azt, hogy nem fél a víztől, és ha a szükség úgy hozza, akár életet is tud menteni, az iskola egyik diákja nyáron be is bizonyította.

Gulyás Zsuzsanna