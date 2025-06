Panaszdömpinggel akarják kikényszeríteni a kétnyelvű feliratokat Érsekújvárban

Több mint tíz éve hozta létre Hancko az Érsekújvár, én így szeretlek közösségi oldalt, amelynek jelenleg már mintegy 22 ezer követője van. Olyan személyek, aki Érsekújvárból származnak, itt élnek, vagy bármilyen más módon kötődnek a járási székhelyhez. A csapat tagjai, köztük Kővágó Éva adminisztrátor és Ballon Éva egészségügyi dolgozó küzdöttek azért is, hogy az érsekújvári kórházban magyar feliratok alapján is tájékozódjanak a betegek. Hancko Róbert arra hívta fel a figyelmünket 2013-ban, hogy saját költségen helyezik vissza a hiányzó magyar utcanévtáblákat. Számos épületre ugyanis a felújítást, hőszigetelést követően már nem kerültek vissza a magyar utcanevek.

Még mindig akadnak olyanok, akik azt állítják, nincs törvénybeli kötelezés arra, hogy kétnyelvű feliratokat helyezzenek ki. Ezért szeretném, ha az Új Szó is foglalkozna ezzel a témával

– tájékoztatott Hancko Róbert.

Az érsekújvári Castrum Novum önkormányzati lapban a kisebbségi kormánybiztos hivatalának tájékoztatását tették közzé június elején azzal az utalással, hogy a vállalkozóknak tisztában kellene lenniük a kötelességeikkel.

A rendelkezés értelmében azokon a településeken, ahol valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek aránya eléri legalább a 15 százalékot, minden természetes és jogi személy köteles az állampolgárok életét, egészségét, biztonságát vagy vagyonát érintő egyes információkat az adott kisebbség nyelvén is közzétenni

– áll a tájékoztatásban. A 2021-es népszámlálási adatok alapján Érsekújvár lakosságának több mint 24 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ezért a fent említett kötelesség a város területén is érvényes, vagyis az érintett információkat magyar nyelven is közzé kell tenni.

A nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken kétnyelven kell kifüggeszteni a nyitvatartási időt, cégnevet, székhelyet, és ugyanez vonatkozik a helyiségek kamerás megfigyeléséről szóló értesítésre, vagy a dohányozni tilos figyelmeztetésre, vagy a tűzvédelmi és a vészkijáratot jelző információkra is.

Az útmutató szövegét megtalálják a kisebbségi ügyi kormánybiztos honlapján. A leggyakrabban előforduló kifejezések ajánlott szlovák-magyar fordításai Érsekújvár honlapján is megtalálhatóak.

Bajkai Viktória, az érsekújvári Babka pékség tulajdonosa lapunknak elmondta, az érsekújvári vállalkozás beindítása, a pékség és a bolt megnyitás óta kétnyelvűek a felirataik.

Nem csak a pékáru termékeik készülnek becsületes alapanyagból, hanem a vevőt is megbecsülik. A boltba betérő vásárlókat magyar nyelven is kiszolgálják, és a kínált áru nevét is feltüntetik kétnyelven.