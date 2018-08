Nem dolgozhatnak a terepmunkások Királyhelmecen

Királyhelmec | Hiába adottak a feltételek a bodrogközi településen ahhoz, hogy a rászorulók ügyeivel állami támogatásból fizetett terepmunkások foglalkozzanak, a projekt megvalósítását egyelőre fel kellett függeszteni.

Mórocz Péter, a városi hivatal projektmenedzsmenttel és városmarketinggel foglalkozó osztályának vezetője elmondta, a város a belügyminisztériumhoz tartozó romaügyi kormánybiztos hivatalától tavaly kapott támogatást, melyből 2019 októberéig hat új alkalmazott bérét fizethetik. A terepmunkások a szociálisan hátrányos helyzetű polgároknak segítenek. Feladataik közé tartozik a hivatalos ügyek intézése, a tanácsadás, az iskolalátogatással, a munkavállalással kapcsolatos ügyek megoldása. Egy ideig a projekt működött is, ám egy alkalmazott távozása után már nem tudtak megfelelni a feltételeknek, ugyanis három terepmunkás alkalmazásához elégséges a középiskolai végzettség, ám a másik három személynek, vagy legalább egyiküknek meg kell hogy legyen a magiszteri titulusa és a szociális munka végzésére feljogosító felsőfokú végzettsége. Bár az állásokat korábban kétszer is meghirdették, ilyen végzettségű szakembereket nem találtak.

Hasonló problémákkal küzdenek Kelet-Szlovákia több északi és déli régiójában is, pedig épp ott élnek nagy számban azok, akiken a projekttel segíteni szeretnének. Királyhelmecen is lenne igény a terepmunkások segítségére, hiszen a kiválasztott három, középiskolai végzettségű új munkatársukat rendszeresen felkeresik panaszaikkal az ügyfelek. Ám ők egyelőre nem végezhetik a munkájukat, csak akkor kezdhetik el, ha a város a vezető posztokat is betölti. Az állásokat hamarosan újra meghirdetik. A szociális terepmunkások irodáját egyébként Királyhelmecen abban az épületben helyezték el, melyben a helyi közösségi központ is működik. Az intézmény közel 250 ezer eurós hozzájárulással rekonstruált új épületét hamarosan átadják.