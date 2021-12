Nem csökkent az érsekújvári és lévai kórházban kezeltek száma

Huszonheten elhunytak

Ján Baček, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a pénteki adatok alapján a kilencven, koronavírus-fertőzöttek számára elkülönített betegágyból nyolcvanöt foglalt. Hasonló volt a helyzet november utolsó hetében is. Az intenzív osztályon, ahol tizenöt lélegeztetővel ellátott speciális ágy van, jelenleg nyolc súlyos koronavírus-fertőzött beteget gondoznak. November utolsó hetében még tizenhárom páciensük volt ugyanitt. Múlt hónapban hatvanöt beteg hunyt el az érsekújvári kórházban, december első két hetében huszonheten. Ján Baček elmondta, továbbra is rendkívül kritikus a helyzet a kórházban, és a koronavírus-fertőzés második hullámához hasonlítható. Elsősorban oltatlan betegeik vannak, ádáz küzdelmet vívnak a lélegeztető-gépre csatolt páciensek életéért, itt a leggyakoribbak a halálesetek. A beoltottakat és a koronavírus-fertőzésen átesetteket tesztelés nélkül beengedik a rendelőintézetbe, de továbbra is kérnek negatív antigén, vagy PCR-tesztet a beteget látogató hozzátartozótól.

Kinyomtatott ajánlás

A kórház parkolójában lévő tesztelőponton azoknak az érkezőknek, akiknek az orvosuk kérésére kell leteszteltetniük magukat, mostantól kinyomtatva kell hozniuk az igazolást, nem elég a mobiltelefonban lévő üzenetet megmutatniuk. Az Érsekújvári Oktató Kórházban és Rendelőintézetben, a Gyermekgyógyászati Klinika oldalsó bejáratánál lévő oltóközpontban munkanapokon 8-tól 12 óráig oltanak, a nem regisztrált érdeklődőket 12 és 16 óra között fogadják. December 18-án 8 és 13 óra között vehetik fel a védőoltást a lakosok. Az érsekújvári kórház azon központok egyike, ahol a gyerekeket is beoltják.

Életet mentő oxigén

A lévai Agel kórházban jelenleg huszonhárom koronavírus-fertőzött beteget ápolnak, december elején huszonnégy fertőzöttük volt. Az aktuális adatok alapján öten szorulnak intenzív betegellátásra és lélegeztetőgépre, míg december elején négy súlyos betegük volt. A járványhelyzetben jóval nagyobb szükségük van a páciensek ellátásához orvosi oxigénre. A koronavírus-fertőzés harmadik hullámában háromszáz százalékkal több orvosi oxigént használnak fel, mint más időszakban. Helana Dudášová, a lévai Agel kórház betegellátásért felelős igazgatóhelyettese azt nyilatkozta, az orvosi oxigén adagolásához erre szakosodott egészségügyi dolgozókra van szükség, akik rövid időn belül felmérik a beteg állapotát, illetve azt, hogy kinél alkalmazhatják az orvosi oxigént. Az egészségügyi nővérek feladata az oxigénszint mérése, ellenőrzése a betegeknél. Az oxigénterápia az egyik legszükségesebb orvosi procedúrák egyike a kritikus állapotban lévő betegeknél, a szívelégtelenségben, tüdőbetegségben szenvedők esetében, vagy szülési komplikációk során. Az oxigénpalackok mennyiségét egy központi rendszer tartja nyilván, amint fogy a tartalék, azonnali pótlásra van szükség, elképzelhetetlen, hogy ne legyen feltöltve a raktárkészlet.



Oltási lehetőség

Léván is folytatják az oltást, az egykori radiológiai központ első emeleti részlegén. Munkanapokon 7.30 és 15 óra között. Az immunrendszeri problémákkal küzdő betegeket 13 és 15 óra között oltják be, az érdeklődők kérhetnek időpontot a www.agel.sk honlapon, vagy a +421 36 6379 360, +421 36 6379 362, + 421 36 6379 663-es elérhetőségeken.