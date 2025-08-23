Régió

Nem állt meg, kilőtték a menekülő drogdíler kerekét

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A rendőrség őrizetbe vett egy 29 éves férfit, aki a gyanú szerint metamfetamint és marihuánát terjesztett Nyitrán és környékén.

A férfi elfogását rendőrségi üldözés előzte meg. A gyanúsított nem tett eleget a rendőrök felszólításának, ezért az egyik készenléti rendőr szolgálati fegyverével átlőtte a menekülő autó egyik kerekét. A jármű ezután megállt, a sofőrt pedig őrizetbe vették.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi ismeretlen forrásból szerzett kábítószert, amelyet továbbadott helyi fogyasztóknak. 

A gyanúsított ellen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, és indítványozták előzetes letartóztatását.

