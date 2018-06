Négy év börtönt kapott a nagyudvarnoki verekedő

Dunaszerdahely | Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a nagyudvarnoki verekedőt. A Dunaszerdahelyi Járásbíróság tegnap tett pontot a három éve húzódó ügy végére.

Még 2015 februárjában késő este megtámadták és a saját háza előtt vasrúddal összeverték B. Jánost, aki felismerte és meg is nevezte támadóját. A 2016-os novemberi elsőfokú ítélet kihirdetése után mindkét fél fellebbezett, a fellebbviteli bíróság semmisnek nyilvánította az elsőfokú ítéletet, és 2017-ben elrendelte az ügy újratárgyalását. A tanúk kihallgatása és a bizonyítékok előterjesztése ez év februárjától május végéig zajlott, a tegnapi tárgyaláson elhangzottak a záróbeszédek, és kihirdették az ítéletet. Az ügyész záróbeszédében hangsúlyozta, hogy a sértett, B. János az első perctől világosan és érthetően, habozás nélkül megnevezte a támadóját. Nem merült fel olyan körülmény vagy bizonyíték, amely ezt a kijelentését kétségbe vonhatta volna, ezért a vádlott egyértelműen bűnös, és az ügyész letöltendő börtönbüntetést kért a tettesre, a négytől tíz évig terjedő kiszabható szabadságvesztés alsó határán. A vádlott védőügyvédje hangsúlyozta, nem létezik egyértelmű törvényszéki bizonyíték arra, hogy védence volt a tettes. A helyszínelő rendőrök nem biztosítottak DNS-nyomokat a helyszínen, a vasrúdon nem találtak vérnyomokat, több tanú is eskü alatt vallotta, hogy a vádlott velük volt abban az időpontban, amikor a verekedés történt. A bíró rövid szünet után kihirdette az ítéletet, amely szerint M. József bűnös, és négy év letöltendő szabadságvesztésre ítéli az elsőfokú bíróság. Az indoklásban a bíró is hangsúlyozta a foghíjas rendőrségi intézkedéseket, egyebek közt azt is, hogy miután a sértett megnevezte a támadóját, és a pontos lakcímét is megmondta, miért csak az incidens utáni napon tartóztatta le a rendőrség.

Az ítéletet a vádlott távollétében hozták meg, 15 napja van fellebbezni.