Nánán tartották a kassai iparisták országos találkozóját

Párkány/Nána | A Párkány melletti Nánán rendezték meg a kassai iparisták országos találkozóját. A rendezvényen közel száz öregdiák vett részt.

A kassai iparisták párkányi klubja 2007-től működik. Tagjai havi rendszerességgel találkoznak. „Minden hónap utolsó péntekén jövünk össze. A párkányi klubnak nemcsak párkányi, hanem érsekújvári, komáromi és lévai tagjai is vannak” – tájékoztatta lapunkat Mészáros Béla, a párkányi klub titkára. A párkányihoz hasonló klub Kassán, Tornalján, Rimaszombatban, Vágsellyén, Pozsonyban és Dunaszerdahelyen is működik. „Ők is havi rendszerességgel tartanak találkozókat. Az első országos összejövetelre huszonöten jöttek el. Az elmúlt öt évben a résztvevők száma százra emelkedett” – jegyezte meg Mészáros Béla.

Az idei országos találkozó legidősebb résztvevője 84 éves volt. „Legfiatalabb tagjaink is bőven betöltötték a nyugdíjkorhatárt. Arról, hogy az iskolának jelenleg van-e tanulója Párkány környékéről, nem tudok. Ez kissé elszomorít, hiszen a rendszerváltás előtt az egész országból voltak diákjai” – mondta Mészáros Béla, aki 1967 és 1971 között volt kassai iparista. Muzslaiként évente csupán háromszor látogatott haza. „Akkoriban szülőfalumból évente átlagosan ketten jelentkeztek Kassára. A távolság miatt ritkán jöhettünk haza, ami nagyon összekovácsolta a közösséget” – tette hozzá. Az iskola a szlovákiai magyarság olvasztótégelye volt. „A találkozók is részben ennek a szellemiségnek az ápolásáról szólnak” – hangsúlyozta a párkányi klub titkára.

Az 1872-ben alapított iskola nem csupán gépészeket és villamossági szakembereket képzett. A szlovákiai magyar közélet számos kiválósága (írók, művészek, színészek, lelkészek, tanárok) is innen indultak. Néhány éve felvette alapítója nevét, ma a kassai ipariként emlegetett intézmény hivatalosan Szakkay József Szakközépiskolaként működik.